Будущее в прошедшем

За 25 лет Пермский край проделал большой путь, и все эти годы «Новый компаньон» исправно работал «шагомером», фиксируя изменения, проблемы, решения, мнения и тенденции в политике, бизнесе, социальной и культурной жизни региона. Весь 2022 год, отмечая 25-летие издания, мы будем оглядываться назад, листая газетные подшивки. Устраивайтесь поудобнее. В течение года мы с вами вспомним если не всё, то главное. Как всегда — просто о важном.

Обложки «Нового компаньона» за 2020—2021 годы

Из архива редакции

C началом 2020 года мы вошли в новую эпоху, когда расхожая киношная фраза «мира, каким мы его помним, больше нет» стала реальностью. В этой реальности мы существуем и сегодня. После начала пандемии ковида с лёгкой передышкой во второй половине 2021 года главной стратегией большинства стало элементарное выживание, а горизонты планирования сократились до считаных дней. А то и вовсе, как в правиле английского языка Future in the Past, любое планирование будущего оказалось в прошлом. Сегодня удивительно, как мы не понимали этого сразу, и только сейчас начинаем привыкать к жизни в состоянии постоянной турбулентности.

С новым губернатором!

Перестановки в федеральном правительстве отозвались в Пермском крае. Губернатор Максим Решетников 21 января 2020 года был назначен министром экономического развития в новом федеральном кабмине, и Пермский край вновь оказался в ситуации смены первого лица исполнительной власти.

Более двух недель регион жил вообще без губернатора и как-то уже даже стал к этому привыкать. Наконец, 6 февраля указом президента и. о. губернатора Пермского края был назначен Дмитрий Махонин, занимавший должность начальника управления топливно-энергетического комплекса ФАС России.

Выборы нового губернатора были назначены на сентябрь. Над повесткой предвыборной кампании долго ломать голову не пришлось. Новоиспечённый глава региона, едва освоившись в своём кресле, с разбега «влетел» в режим руководства краем в ситуации пандемии коронавируса. Это стало для него настоящей проверкой на управленческую прочность.

К сентябрю у большинства избирателей уже было понимание: Дмитрий Махонин справляется. Выборы он, конечно, выиграл.

Чувство собственного отстоинства

Смена председателя Пермской городской думы превратилась в настоящий водевиль.

Депутаты, давно в кулуарах выражавшие недовольство поведением и стилем работы своего председателя Юрия Уткина, на заседании 27 октября большинством голосов приняли решение о прекращении его полномочий и возложили исполнение обязанностей на первого вице-спикера Дмитрия Малютина.

Юрий Уткин отказался подписывать документ о своей отставке, а заодно и два десятка решений думы. Он по-прежнему ходил на работу, сидел в своём кабинете, а также подал в суд на решение коллег.

Поскольку 6 ноября истёк предусмотренный для подписания документа о прекращении полномочий председателя 10-дневный срок, депутаты делегировали право подписи его первому заместителю Дмитрию Малютину.

Сам Уткин остался обычным депутатом, а осенью 2021 года на выборах нового состава думы лишился и этого статуса.

Депутатского статуса лишился в 2021 году и Алексей Бурнашов. 8 июля депутата Госдумы в явно нетрезвом состоянии задержали сотрудники автоинспекции, а народный избранник повёл себя по отношению к ним агрессивно. Может, дело бы и «замяли», но видео инцидента кто-то «слил» в Сеть, и стало понятно: политической карьере Алексея Бурнашова конец.

Сам депутат публично раскаялся и принёс извинения «сотрудникам ГИБДД и всем, кто стал невольным очевидцем произошедшего». Но на выборы он уже не пошёл, ограничившись проигрышем на партийных праймериз.

Большая перестановка кресел

Во время выборов губернатора, 13 сентября 2020 года, за кандидатуру Дмитрия Махонина проголосовали 75,69% избирателей.

Инаугурация нового главы региона сначала была назначена на 21 сентября, но тут выяснилось, что губернатор — тоже человек: Дмитрий Махонин заболел коронавирусом, и церемонию перенесли на начало октября.

Формируя свою команду, губернатор инициировал смену главы Перми. 15 декабря 2020 года Пермская городская дума приняла отставку Дмитрия Самойлова, а затем утвердила в качестве и. о. мэра Алексея Дёмкина. Эти решения депутаты поддержали практически единогласно при одном воздержавшемся. Дмитрий Самойлов перешёл на работу в краевое правительство.

Алексей Дёмкин официально вступил в должность в марте 2021 года.

Бесхозный «Арсенал»

Ещё одно противостояние на губернаторских выборах 2020 года было коротким, но с «длинными» последствиями. Кандидат в губернаторы Пермского края Александр Репин не преодолел муниципальный фильтр и был снят с гонки. «Не прошёл — значит, не прошёл», — философски прокомментировал он это решение избиркома. Но, как показали дальнейшие события, «осадочек» у него остался.

Долгое время Александр Репин трепал нервы краевым и городским властям, отказываясь передавать в муниципальную собственность школу, построенную его компанией «Сатурн-Р» в ЖК «Арсенал», что в микрорайоне Красные Казармы. Также не были переданы и объекты инфраструктуры. В результате дороги в микрорайоне содержались в режиме упрашивания подрядчиков «Христа ради», освещение налаживалось «хозспособом», а новенькое здание школы до недавнего времени стояло пустым, хотя нужда в нём была очень острой.

Вот вам и наглядный пример того, что политика — это концентрированное выражение экономики. А также, добавим, городского хозяйства.

Театр, рынок, мост, зоопарк…

Пермяки на своём опыте давно выучили: плох тот губернатор, который не начнёт заниматься выбором места для третьего моста через Каму, реновацией территории Центрального рынка и продолжением многострадальных долгоиграющих проектов: Театр оперы и балета, новое кладбище и т. п. Не стал нарушать традиции и Дмитрий Махонин.

Но если раньше дело заканчивалось, как правило, разговорами и максимум выплатой денег какой-нибудь проектной организации, то сейчас, кажется (тьфу-тьфу, чтоб не сглазить!), что-то стало сдвигаться с места.

Во всяком случае, проект строительства новой сцены Пермского театра оперы и балета в конце 2021 года «зашёл» в госэкспертизу. Известно, что в сотый раз ограничиваться выбором места для третьего моста власти не стали, а уже определили проектировщика. С Центральным рынком пока больше вопросов, чем ответов, но известно, что собственники земли под «Гачей» создали собственную строительную компанию. Зато был снесён авторынок «Островский» — как заявлено, под сквер. Завершается строительство зоопарка, открытие которого ожидается в 2023 году.

Ушельцы

Когда в 2022 году начался массовый исход западного бизнеса из России, это заметили все. Куда более тихо и незаметно в 2021 году случился уход из Перми двух богатых и влиятельных бизнесменов.

Летом было объявлено о сделке по продаже группы компаний «Семья». За сумму в 2,3 млрд руб. пермскую сеть приобрела «Лента». Владелец «Семьи», экс-губернатор Пермского края Олег Чиркунов высказался в том смысле, что «устал, ухожу». Известно, что к тому моменту у него уже давно было шато во Франции, где Олег Анатольевич развивал винодельческий бизнес.

А в ноябре начал распродавать недвижимость в Перми и сворачивать свой бизнес здесь Дмитрий Рыболовлев. Сообщалось, что «избавление от активов связано с тем, что масштаб бизнеса в регионе перестал устраивать бизнесмена». К тому же он давно не живёт в России и не может лично присутствовать в Перми для продвижения своих проектов.

Сейчас трудно отделаться от мысли, что Чиркунов и Рыболовлев что-то знали уже тогда.

Символы наступающего года

В ноябре 2021 года жители Пермского края наблюдали огромный метеорит. Небесное тело пронеслось по ночному небу, затем вспыхнуло и исчезло. Момент запечатлели авторегистраторы в Перми, Ижевске, Казани и Йошкар-Оле. Специалисты сообщили, что это был весьма крупный объект, около 1 м в диаметре, и назвали астрономическое событие сенсацией, немногим уступающей падению космического тела в Челябинске в 2013 году.

А в новогодние праздники из-за сильного ветра у Лысьвенского КДЦ упала ёлка. Основание её не сломалось, и местные власти приняли решение водрузить ель обратно, нарастив сломанные ветки.

Как всегда, высшие силы посылали нам чёткие сигналы, но мы не смогли их расшифровать.

Что обсуждалось больше всего?

Разумеется, это был ковид.

Начавшаяся в декабре 2019 года в Китае эпидемия коронавируса очень быстро превратилась в пандемию, распространившись на все страны. В начале 2020 года закрылась граница на Дальнем Востоке, в марте прекратилось авиасообщение с рядом стран, затем — почти со всеми странами. С 30 марта всех посадили по домам, ввели запрет на проведение массовых мероприятий и другие ограничительные меры разной степени жёсткости.

Населению пришлось учить много новых слов и терминов. «Ковид» и его разновидности — «альфа», «дельта», «омикрон». «КовиВак» «Спутник», «бустер» и «красная зона». «Удалёнка», «самоизоляция» и «масочный режим». Наконец, новыми красками заиграли ранее знакомые понятия — «вакцинация» и «QR-код».

Добровольно-обязательные прививки и необходимость получать справки о вакцинации или QR-код, который требовали предъявить даже при покупке необходимых товаров, вызвали много возмущения. Один из опросов показал, что систему QR-кодов в Прикамье поддерживает всего 16% жителей, а введение жёстких ограничений для непривитых от коронавируса — 12%.

Как всегда, строгость законов компенсировалась умением населения их обходить. Быстро выяснилось, что в подавляющем большинстве случаев годится QR-код, который тебе перекинул в мессенджере привитый родственник или знакомый, и даже тот, что отсканирован с куриной грудки или йогурта.

Спрос рождает предложение, и возник целый теневой рынок поддельных сертификатов о вакцинации и QR-кодов. Всем известна была и такса — 6 тыс. руб. У правоохранительных органов, таким образом, возникло новое направление работы, и в ряде медучреждений начались обыски. В частности, «Новый компаньон» сообщал о таких обысках в поликлиниках №2 и №4 в Перми.

Развились и легальные рыночные направления: так, настоящим «золотым дном» для медлабораторий стало проведение тестов и выдача справок об отсутствии заболевания для выезжающих за границу. Хорошо «поднялись» местные производители масок и антисептиков.

Власти начали осваивать новые карательные ниши, введя наказание за «нарушение режима самоизоляции» и «фейки» о коронавирусе. Новация оказалась эффективной, и сегодня статьи о других «фейках» стали прекрасным способом пополнения казны и посадки неугодных. Да и вообще, власти обнаружили, что управлять страной в режиме постоянного чрезвычайного положения — весьма комфортное занятие.

Новостная лента в эти годы напоминала сводку с фронта: в ежедневном режиме сообщалось о числе заболевших и скончавшихся, среди которых было много известных и уважаемых граждан — ковид серьёзно «выбил» ряды пермской элиты. К счастью, было много и тех, кто вылечился. Давалась статистика болезни в разрезе муниципалитетов, доводились решения оперштаба по борьбе с ковидом и т. д. Материалы, так или иначе связанные с коронавирусом, занимали едва ли не четверть всего новостного контента, а все остальные проявления жизни в Прикамье шли с учётом пандемии.

К лету 2021 года ситуация стабилизировалась, большинство ограничений сняли и народу дали пожить более-менее нормальной жизнью. Как-то так получилось, что этот период совпал с проведением в стране «больших выборов» во множество органов власти, а выборы — это период, когда избирателей стараются лишний раз не раздражать, а по возможности даже баловать подачками и послаблениями. Но период относительного спокойствия длился недолго.

По большому счёту, ковид никуда не делся и сегодня. Вновь возникают его локальные вспышки, в поликлиниках нет-нет да и попросят надеть маску, но по известным причинам с февраля 2022 года эту тему задвинули куда подальше. Потому что нашлась беда пострашней.

