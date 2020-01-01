Собственники пермского рынка создали строительную компанию Предполгаается, что она будет претендовать на реновацию территории Поделиться Поделиться Твитнуть

Центральный рынок

Константин Долгановский

Владельцы земельных участков под торговым комплексом «Гача» (шоссе Космонавтов, 17) зарегистрировали ООО «Специализированный застройщик «Магнолия», сообщает «Коммерсант-Прикамье». Совладельцами компании согласно «СПАРК-Интерфакс» стали Ифраим и Ашир Биняминовы.

Напомним, краевые власти рассматривают возможность застройки территории «Гачи». Ориентировочно здесь можно возвести около 100 тыс. кв. м жилья с учётом трафика движения и развития дорожной сети, а торговля, по словам губернатора Дмитрия Махонина, будет происходить «на более цивилизационных пространствах».

Собеседник издания, близкий к администрации Перми, заявил, что на данный момент за разрешением на строительство на территории торговых рядов в мэрию никто не обращался.

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