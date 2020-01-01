На месте Центрального рынка могут построить жильё Губернатор Пермского края считает, что эта территория должна быть более облагороженной Поделиться Поделиться Твитнуть

Центральный рынок

Константин Долгановский

Краевые власти подготовили концепцию развития территории Центрального рынка. Об этом 27 апреля на встрече с главными редакторами заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «Считаю, что Центральный рынок должен иметь более облагороженную территорию», — заявил он.

Проект планируется реализовать в рамках программы комплексного развития территории. Здесь предполагается строительство жилья («с учётом трафика движения и развития дорожной сети»), а торговля, по словам губернатора, будет происходить «на более цивилизационных пространствах». На месте металлорынка будут установлены торговые палатки и оборудована рекреационная зона, в том числе в рамках проекта по формированию «Зелёного кольца». Дмитрий Махонин заявил, что весной он обсуждал проект развития территории с одним из собственников рынка.

Власти провели аудит земельных участков в центре. Позиция такая: «Либо вы начинаете строить, либо мы будем изымать, потому что вы нецелевым образом используете участки. Город хочется причесать».

Напомним, что слухи о возможной застройке Центрального рынка и территории вокруг него циркулируют уже несколько лет. В конце 2019 года о возможной реновации Центрального рынка рассказал тогда действующий губернатор Пермского края Максим Решетников. При этом он увязывал этот вопрос с необходимостью развития транспортной инфраструктуры в районе рынка и отмечал необходимость ведения переговоров с собственниками территории.

В феврале 2020 года проект реновации Центрального рынка был представлен пермским архитектором Виктором Щипалкиным. По проекту на этом месте планировался комплекс зданий: наряду с административными должны были появиться жилые, досуговые и торговые. Стоимость проекта Виктором Щипалкиным была оценена в 15 млрд руб. Небольшая часть (466 кв. м) территории Центрального рынка уже попала в конце 2020 года под изъятие в муниципальную собственность.

В марте 2021 года на заседании краевого правительства территория рынка «Гача» (расположен рядом с Центральным рынком) попала в список перспективных для застройки в Перми. По оценке главы минстроя Андрея Колмогорова, здесь можно построить 100 тыс. кв. м жилья.

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