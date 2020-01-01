Елена Лодыгина журналист Краевой минстрой назвал наиболее перспективные для застройки территории в Перми Общая площадь застраиваемых участков около 130 га Поделиться Поделиться Твитнуть

Концепция развития района ДКЖ

Министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров в ходе заседания краевого правительства 10 марта представил локации с наиболее перспективной застройкой в Перми.

Среди них оказались район завода им. Дзержинского (размер участка — 24,2 га, площадь застройки — 400 тыс. кв. м), участок ДКЖ — 6,3 га, на котором можно возвести 146 тыс. кв. м жилья. Рязанский промузел — участок 97,5 га, площадь застройки — 150 тыс. кв. м. Ещё одна территория ЦКР («Гача») площадью 4,3 га, на которой можно было бы построить 100 тыс. кв. м.

Как пояснил Андрей Колмогоров, в начале 2021 года министерством была проведена работа по формированию земельных участков на период до 2030 года. Основное требование ко всем участкам — это обеспеченность транспортной и инженерной инфраструктурой.

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