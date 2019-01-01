Максим Решетников рассказал о возможной реновации территории ЦКР Поделиться Поделиться Твитнуть

В рамках instagram-конференции губернатор Пермского края Максим Решетников рассказал о возможностях реновации территории центрального колхозного рынка (ЦКР).

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— У города есть определенные подходы. Надо провести переговоры с собственниками, решить, какую часть территории использовать под какой тип застройки. Понятно, что территорию надо «реновировать» , особенно участок Гачи. В центре города сложно видеть такие вещи.

Также Максим Решетников добавил, что нужно определить для участка транспортную схему и ряд улиц ЦКР сделать проезжими.

Максим Решетников:

— Нужно определить тип недвижимости для застройки, высотные доминанты, архитектурный облик, степень расширения улиц. Плюс объекты культурного наследия и их использование, решить, в какой степени сохраняется рыночная функция. Вопрос связан и с территорией инфекционной больницы. Здесь не хватает соцобъектов: садиков и школ. Но позиция внятная есть.











