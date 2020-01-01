Мария Сыропятова Часть территории Центрального рынка попала под изъятие Решение связано с реконструкцией ул. Крисанова до шоссе Космонавтов Поделиться Поделиться Твитнуть

Территория предполагаемого изъятия. Фото: yandex.com/maps/

Небольшая (466 кв. м) часть территории Центрального рынка в Перми попала под изъятие в муниципальную собственность.

Список земельных участков, попавших под резервирование и изъятие для муниципальных нужд как часть проекта планировки территории, утверждён администрацией Перми.

Речь идёт о трёх земельных участках на ул. Пушкина, 104, собственником которых, согласно документу, является владелец Центрального рынка Реваз Шенгелия. Однако под изъятие попадает только часть этих участков площадью 466 кв. м от их общей площади в 9,7 тыс. кв. м.

Участки предполагаемого изъятия расположены на перекрёстке ул. Крылова и Пушкина вдоль трамвайных путей

Администрация Перми

Источник «Нового компаньона» рассказал, что резервирование и изъятие не затрагивает ни капитальных, ни торговых объектов на Центральном рынке:

«Это узкая полоска земли вдоль ул. Пушкина. Она расположена уже фактически на территории общего пользования: на дорожном полотне и тротуарах».

При этом в проект строительства могут быть внесены изменения, в результате которых границы резервирования и изъятия могут быть откорректированы в пользу собственников.

Визуализация реконструированного участка ул. Крисанова и шоссе Космонавтов

Администрация Перми

Напомним, что о планах мэрии на изъятие шестидесяти земельных участков стало известно в ноябре 2020 года. В администрации Перми связывали это с необходимостью строительства двухуровневой развязки на пересечении ул. Крисанова и ш. Космонавтов с мостовым переходом через р. Данилиху в Перми.

Проект уже направлен на госэкспертизу, а само строительство может начаться в наступившем году. Общий объём затрат только этого участка обойдётся бюджетам всех уровней примерно в 7 млрд руб.

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