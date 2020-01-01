Администрация Перми представила визуализацию реконструированной ул. Крисанова Работы по строительству планируется начать в следующем году Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Администрация Перми представила визуализацию реконструированной ул. Крисанова. Сейчас проект направлен на госэкспертизу.

Проект предполагает строительство двухуровневой развязки на пересечении ул. Крисанова с ш. Космонавтов, а также четырёх полос для движения автотранспорта и переносом трамвайных путей с ул. Крылова на ул. Крисанова. Всё это необходимо для разгрузки нынешней ул. Карпинского, а также Пушкина и Революции в районе Центрального рынка. А также для улучшения транспортной связи центра и Индустриального района.

Строительство именно четырёх полос на ул. Крисанова необходимо и для комфорта жителей близлежащих кварталов: две полосы в обе стороны — для проходящего мимо автотранспорта, ещё две — для торможения и разгона машин, съезжающих с ул. Крисанова.

Что касается возможного ухудшения экологической ситуации, о чём беспокоятся многие жители близлежащих кварталов, то в мэрии уверяют, что не менее 70% зелёных насаждений вдоль ш. Космонавтов будут сохранены, а объём новых насаждений компенсирует снос части деревьев.

Администрация Перми

Если не будет задержек, то приступить к непосредственным строительным работам можно в 2021 году.

При этом, строительство дороги на этом участке было запланировано ещё в советское время. В частности, проект 1990 года предполагал строительство эстакады по ул. Крисанова от ул. Пушкина за железнодорожные пути после пересечения с ш. Космонавтов.

Но от этой идеи отказались, так как её реализация в современных условиях обошлась бы в сумму от 15 до 18 млрд руб.

Общие затраты бюджетов всех уровней на нынешний проект оцениваются примерно в 7 млрд руб., из которых 1 млрд руб. мэрия потратит на изъятие у собственников земельных участков.

Администрация Перми

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.