Мария Сыропятова Город дорог Строительство улицы Крисанова власти планируют начать уже в следующем году Поделиться Поделиться Твитнуть

Проект строительства двухуровневой развязки на пересечении ул. Крисанова и шоссе Космонавтов с мостовым переходом через Данилиху направлен на госэкспертизу. В мэрии поясняют, что после её прохождения уже в 2021 году можно начать работы по строительству. Общие затраты бюджетов всех уровней оцениваются примерно в 7 млрд руб., из которых 1 млрд руб. потратят на изъятие у собственников земельных участков.

В целом проект предполагает строительство двухуровневой развязки на пересечении ул. Крисанова с шоссе Космонавтов, а также четырёх полос для движения автотранспорта и переносом трамвайных путей с ул. Крылова (собственно на ул. Крисанова). В мэрии говорят, что строительство необходимо для разгрузки улиц Перми, где в часы пик постоянно возникают заторы. Это улицы Карпинского, Пушкина и Революции в районе Центрального рынка.

Кроме того, реализация проекта позволит увеличить транспортную доступность Индустриального района. У жителей близлежащих кварталов появится возможность прямого доступа в центр города через ул. Крисанова, поскольку с неё будут обустроены удобные съезды. «Сейчас путей проезда немного: с шоссе Космонавтов по улицам Малкова и Локомотивной, по улице Плеханова и через площадь Центрального рынка, — говорит директор МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» Максим Кис. — Соединение улиц Карпинского и Крисанова создаст прямую связь с центром, что позволит разгрузить шоссе Космонавтов на подъезде к рынку. А с учётом того, что рассматривается возможность строительства моста через Каму в створе ул. Крисанова, её продление приобретает общегородское значение».

Доктор технических наук, директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта Михаил Якимов поясняет, что продление ул. Крисанова в случае строительства нового моста в этом створе может продублировать не только Коммунальный мост, ул. Попова, но и максимально загруженный перекрёсток у Центрального рынка. «Уверен, что реализация проекта продления ул. Крисанова и соединения её с ул. Карпинского привлечёт новых инвесторов в застройку территории вблизи поймы реки Данилихи, а также даст новые аргументы в пользу реализации ещё более масштабного проекта строительства третьего автомобильного моста через Каму именно в створе ул. Крисанова», — отмечает эксперт.

Кроме того, сейчас идёт работа над проектом реконструкции ул. Плеханова. Для левого поворота автотранспорта на перекрёстке шоссе Космонавтов и ул. Плеханова будет задействовано пространство под железнодорожным путепроводом, а также расширено полотно дороги непосредственно перед перекрёстком.

Экология

На публичных слушаниях мнения о проекте продления ул. Крисанова разделились. Жительница дома на ул. Крисанова, 69 Людмила Абрамова поддерживает строительство дороги и соглашается, что реализация проекта улучшит транспортную доступность и уровень безопасности. «Без строительства бомжи и наркоманы не уйдут, теплотрасса с рекой поблизости — для них место слишком благоприятное. Поэтому что-то обязательно должно быть построено на этом месте. Поскольку здесь есть водоохранная зона реки Данилихи, озеленение у нас всё равно по большей части останется», — говорит Людмила Абрамова.

Её соседка Маргарита Орлова опасается, что строительство слишком широкой четырёхполосной магистрали приведёт к загазованности воздуха, «излишнему шуму и грохоту». «Если строить одноуровневую развязку, то возникнет необходимость обеспечения левого поворота, который неизбежно приведёт к постоянным заторам, — ответил ей главный инженер МКУ «Пермблагоустройство» Матвей Чувашов. — Это, в свою очередь, сделает практически бессмысленными затраты на строительство. Проект устареет через несколько лет после ввода в эксплуатацию». По словам Чувашова, строительство четырёх полос на ул. Крисанова необходимо и для комфорта жителей близлежащих кварталов: две полосы в обе стороны — для проходящего мимо автотранспорта, ещё две — для торможения и разгона машин, съезжающих с ул. Крисанова.

Жители домов на шоссе Космонавтов опасаются за деревья и кусты, которые отделяют их дома от дороги. Зелёные насаждения снижают уровень шума и загазованности воздуха. «Не менее 70% зелёных насаждений вдоль шоссе Космонавтов будут сохранены, — заверил Матвей Чувашов. — Сосны точно никто трогать не будет. Убрать нужно будет часть ивняка, который находится над городским коллектором». По словам Чувашова, в результате проведения работ объём зелёных насаждений в этом районе точно не будет уменьшен, будут высажены новые.

Права собственников

Жители частного сектора на шоссе Космонавтов хотят уточнения границ участков в проекте межевания, поскольку они не совпадают с существующими. В мэрии говорят, что проектировщики пользовались официальными данными кадастровых карт. По словам заслуженного строителя Российской Федерации и в прошлом главного инженера УКС Пермского горисполкома Михаила Плеханова, дома на ул. шоссе Космонавтов в этом районе были расселены ещё в советское время. «Два или три дома вдоль шоссе Космонавтов и сейчас продолжают стоять, — отмечает Михаил Плеханов. — Несмотря на то что в конце 1980-х — начале 1990-х годов всем проживавшим там выдали квартиры и денежные компенсации за потерю посадок. Теперь под их огородами проходит городской коллектор». Михаил Плеханов связывает отказ некоторых жителей выехать с общей ситуацией начала 1990-х годов, на которые пришлось завершение расселения.

Жители частного сектора также интересовались, почему в мэрии выкупают участки не полностью, а только половину или треть. Администрация пояснила, что выкупать за бюджетные средства нужно только те земельные участки, которые необходимы для строительства. А оставшиеся участки собственники смогут использовать по своему усмотрению.

Дело в том, что строительство дороги в этом месте было запланировано ещё в советское время. По словам Михаила Плеханова, проект 1990 года предполагал строительство эстакады по ул. Крисанова от ул. Пушкина за железнодорожные пути после пересечения с шоссе Космонавтов. «В месте пересечения шоссе Космонавтов с ул. Крисанова должны были быть обустроены съезды, — вспоминает Михаил Плеханов. — Этот проект можно реализовать и сейчас. Но поскольку часть земли, на которой должен был быть съезд, сейчас занимает территория ЖК «Данилиха», его нужно дорабатывать».

По словам Матвея Чувашова, возможность строительства эстакады на ул. Крисанова рассматривалась проектировщиками, однако от неё отказались. «Строительство обошлось бы в сумму от 15 до 18 млрд руб., что существенно дороже реализуемого сейчас проекта, — говорит Матвей Чувашов. — Но этот вариант не был принят скорее не по экономическим соображениям, а исходя из объективных интересов жителей. Если строить эстакаду на ул. Крисанова, то она будет примерно на уровне четвёртого этажа».

По словам Матвея Чувашова, проектировщики выбрали оптимальный вариант, который не повлияет на освещение и вид из окон соседних домов.

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