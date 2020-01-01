Группа компаний «ЭКС» бывшего губернатора Олега Чиркунова ликвидирует часть активов Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Подконтрольная бывшему губернатору Пермского края Олегу Чиркунову группа компаний «ЭКС» ликвидирует три компании: ООО «Редон», ООО «Управляющая компания «ЭКС» и ООО «Проект Девелопмент». Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Предполагается, что они войдут в состав ООО «Управление недвижимости «ЭКС», которое будет заниматься содержанием ТРК «Семья» и других торговых центров.

В ГК «ЭКС» реорганизацию объяснили тем, что после продажи сети магазинов «Семья» федеральному ретейлеру «Лента» за 2,45 млрд руб. и ряда других активов у холдинга в Пермском крае осталась только недвижимость.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.