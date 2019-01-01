Наталья Тимофеева журналист В ожидании власти Топ-5 регионов, которые дольше всего ждали нового губернатора Поделиться Поделиться Твитнуть

Ровно неделю назад, 21 января, президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Пермского края Максима Решетникова и назначил его министром экономического развития. С тех пор в крае нет и.о. главы региона. По Уставу Пермского края и.о. главы правительства края Ольга Антипина может заменять губернатора лишь во время его отпуска или болезни. Правительство работает самостоятельно, но необходимые постановления и распоряжения, которые может подписать только губернатор, остаются «в столе». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил вчера, что поиск кандидатуры продолжается. Федеральные телеграм-каналы объясняют затянувшийся подбор кандидатуры распрями внутри кремлёвских башен.

Пермский край не первый регион, который так долго находится в состоянии безвластья. «Новый компаньон» проанализировал, как долго в период с 2012 по 2019 год (то есть в период, когда вернули прямые выборы; при подборе кандидатур на должность врио обязательно оценивают их шансы на победу) регионы оставались без губернаторов. И большая часть территорий попала в этот список в 2018 году — после формирования нового кабинета министров, куда вошли сразу несколько губернаторов.

2 дня. Московская область, 2012 год

После того, как истёк срок полномочий прежнего губернатора Бориса Громова Московская областная дума по предложению президента назначила губернатором области главу МЧС Сергея Шойгу. Но он был на этом посту только полгода, и с 6 ноября 2012 был назначен министром обороны России. При этом президент назначил врио лишь два дня спустя — 8 ноября. Им стал зампредседателя Госдумы Андрей Воробьёв.

11 дней. Тюменская область и ЯНАО, 2018 год

18 мая 2018 года президент РФ освободил губернатора Тюменской области Владимира Якушева от должности и назначил его министром строительства и ЖКХ. Врио, мэр Тюмени Александра Моор был назначен только 29 мая. До тех пор обязанности губернатора исполнял вице-губернатор Сергей Сарычев.

В то же время, 18 мая, на повышение ушёл губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин: его назначили министром природных ресурсов и экологии РФ. Только 29 мая и.о. губернатора назначили заместителя губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Кстати, на момент назначения ему было 30 лет.

12 дней. Амурская область, 2018 год

Губернатор Амурской области Александр Козлов 18 мая 2018 года тоже перешёл в правительство: его назначили министром по развитию Дальнего Востока. Врио появился только через 12 дней, 20 мая. Им стал экс-мэр Благовещенска, бывший министр экономического развития области Василий Орлов.

14 дней. Забайкальский край, 2018 год

В 2018 году, 11 октября, губернатор Забайкальского края Наталья Жданова подала в отставку по собственному желанию. Но президент подписал указ об освобождении её от должности лишь 25 октября, и одновременно с этим назначил врио губернатора уроженца Ростова-на Дону Александра Осипова, прежде работавшего в Минвостокразвития.

Так как все это время Наталья Жданова формально была в отпуске, с 11 по 25 октября 2018 года обязанности губернатора, в соответствии с Уставом Забайкальского края, исполнял первый зампред правительства Забайкальского края Александр Кулаков.

73 дня. Сахалин, 2018 год

После скандальных выборов в Приморье (из-за многочисленных нарушений и акций протеста их результаты признали недействительными, а действующий врио губернатора и фаворит гонки Андрей Тарасенко написал заявление с просьбой об отставке с должности). 26 сентября 2018 года Владимир Путин назначил врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко, который ранее занимал пост главы Сахалинской области.

На время подбора нового главы регионом неформально руководила председатель правительства Вера Щербина. И таким образом Сахалин «прожил» 73 дня. В конце ноября депутаты Заксобрания даже направили обращение к Владимиру Путину с просьбой назначить врио губернатора в ближайшее время — без него нельзя принять бюджет. И только 7 декабря президент подписал указ о назначении врио Валерия Лимаренко, топ-менеджера «Росатома» из команды Сергея Кириенко, не имевшего ранее никакого отношения к Сахалину.