Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Кто проектирует новый оперный театр «Новый компаньон» получил разъяснения Министерства строительства Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

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После публикации о том, что министру культуры РФ Ольге Любимовой был представлен проект новой сцены Пермского театра оперы и балета и названы компании, занимающиеся его разработкой, у социальных сетях начались бурные обсуждения функционала нынешних и бывших участников проекта. Чтобы прояснить все детали, «Новый компаньон» попросил разъяснения у специалистов отраслевых министерств — Министерства культуры и Министерства строительства Пермского края.

Минкульт является отраслевым заказчиком проекта, он же разрабатывает совместно с Пермским театром оперы и балета техническое задание на строительство — формирует отраслевые параметры, требования к размеру, функционалу и акустике сценических площадок. В театре пояснили, что основные параметры нового здания разрабатывались ещё с участием Теодора Курентзиса, и все его пожелания выполняются.

Техническим заказчиком проекта является Управление капитального строительства Пермского края. Сегодня УКС имеет официальные договорные отношения с компанией «Строй-эксперт». Эта компания провела инженерно-изыскательские работы, на результаты которых уже получено положительное заключение госэкспертизы. Эти работы будут оплачены из бюджета Пермского края, и, по нашей информации, на этом этапе отношения со «Строй-экспертом» по этому проекту завершаются, хотя компания продолжает участвовать в реконструкции Завода Шпагина.

Как поясняет минстрой, с компаниями Werner Sobek, Arup и WHy, которые упоминались в презентации для Ольги Любимовой, у Пермского края на сегодняшний день официальных договорных отношений нет. Специалисты этих компаний активно участвуют в проектировании, но фигурируют в качестве консультантов проекта без привлечения краевых бюджетных средств. По информации «Нового компаньона», их работы оплачивает частное лицо — Роман Абрамович.

Между тем, правительство Пермского края разрабатывает проект трехстороннего благотворительного договора с компанией Werner Sobek, предметом которого станет безвозмездное создание проектной документации на строительство театра, а также получение положительного заключения Государственной экспертизы и передача правительству Пермского края результатов работ, включая исключительные права на их использование. График создания проектной документации и прохождения экспертизы будут также являться неотъемлемой частью данного договора.

Компании Werner Sobek, Arup и архитектурное бюро WHy являются партнёрами, которые вместе работают над новыми проектами. Бюро WHy в данном случае работает над архитектурной концепцией, фасадными решениями и внутренним интерьером театра. Инженерной инфраструктурой занимается Arup. Для подготовки акустического решения Arup привлёк всемирно признанного лидера в дизайне и планировании культурных объектов японца Татео Накадзиму (Tateo Nakajima).

За его плечами — разработки для больших концертных залов и оперных театров, парков развлечений и музеев, культурных и развлекательных кластеров в Северной и Южной Америке, Европе, на Ближнем Востоке и в Азии. Среди его проектов — Концертхаус (Мюнхен, Германия), Фестиваль искусств в Вербье​ (Швейцария), PILOT — инновационная платформа (Лондон, Великобритания), Концертный зал Пучхон (Корея), площадки острова Новая Голландия (Санкт-Петербург, Россия), Концертный зал в Белграде (Сербия), Большой театр Рабат (Марокко), Новый театр Люцерн / Модульный Зал (Люцерн, Швейцария), Росс Павильон (Эдинбург, Великобритания), площадка павильона Дамансара (Куала-Лумпур, Малайзия), Остров Музыки (Isola dalla Musica) (Ханой, Вьетнам), Музыкальный центр Winspear Expansion (Эдмонтон, Альберта, Канада), Национальный музыкальный форум (Вроцлав, Польша), Симфонический Особняк (La Maison Symphonique, Монреаль, Квебек, Канада), Дом музыки Северной Ютландии (Ольборг, Дания), Симфонический зал, Мусихусет Орхус (Орхус, Дания), Концертный зал Плейель (Salle Pleyel, Париж, Франция).

Интересно, что Теодор Курентзис предлагал обратиться к услугам другого японского специалиста — Ясухисы Тойоты, «автора» акустического решения знаменитой Эльбской филармонии в Гамбурге, однако его кандидатура была отвергнута ещё при Викторе Басаргине.

Завершить проектирование планируется в 2021 году, готовый проект обещают представить общественности и экспертному сообществу. После этого, в том же 2021 году, должно начаться строительство.

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