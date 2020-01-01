Елена Синица В Прикамье из-за сильного ветра упала новогодняя ёлка Её основание не сломалось, поэтому на место установят эту же ёлку Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: "Лысьва сегодня"

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Прошедшей ночью из-за сильного ветра у Лысьвенского КДЦ упала ёлка. Об этом сообщается в социальных сетях местной горадминистрации.

«Сегодня ночью был сильный ветер и конструкция не выдержала порыв. Основание ёлки не сломалось. Поэтому принято решение — эту же ёлку установить на место», — говорится в сообщении администрации Лысьвы.





Также сообщается, что основание будет усилено, а сломанные ветки нарастят.

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