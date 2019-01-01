Дмитрий Махонин назначен врио губернатора Пермского края Прогнозы на назначение «варяга» не оправдались Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Махонин назначен врио губернатора Пермского края. Соотвествующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин 6 февраля.

Напомним, бывший губернатор Пермского края Максим Решетников был назначен министром экономического развития РФ 21 января.



Дмитрий Махонин родился 18 октября 1982 года в посёлке Рябинино Чердынского района Пермской области. После окончания школы поступил на юрфак Пермского госуниверситета. В 2004 году окончил ПГУ по специальности «Юриспруденция». Начал свою трудовую деятельность в 2004 году в УФАС по Пермской области в должности специалиста первой категории. С 2004 по 2008 год работал юристом на промышленном предприятии Пермского края. С апреля 2008 года — заместитель руководителя УФАС по Пермскому краю. Приказом руководителя ФАС России от 8 июня 2009 года назначен руководителем УФАС. В 2013 году стал начальником управления контроля топливно-энергетического комплекса ФАС РФ.