Дмитрий Махонин победил на выборах губернатора Прикамья Он набрал 75,69% голосов избирателей Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным краевой избирательной комиссии на утро 14 сентября (обработано 100% протоколов), на выборах губернатора Пермского края победил врио губернатора, кандидат-самовыдвиженец Дмитрий Махонин. Его поддержали 75,69% избирателей. На втором месте — кандидат от КПРФ Ксения Айтакова, которая набрала 13,63% голосов. Кандидат от ЛДПР Олег Постников получил 5,66%, представитель партии «Патриоты России» Евгений Козлов набрал 2,34%.

По предварительным данным, явка на выборы составила 35, 74%.

Окончательные итоги выборов будут подведены на заседании избирательной комиссии 16 сентября. Инаугурация губернатора запланирована на 22 сентября.





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