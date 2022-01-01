Пермские гипермаркеты «Семья» стали «ГиперЛентами» Срок окончания ребрендинга всех магазинов пермской сети в «Ленте» назвать не смогли Поделиться Твитнуть

В четверг, 10 ноября, в 10:00 бывшие гипермаркеты «Семья» в Пермском крае открылись под вывеской «ГиперЛента».

За минувшую ночь в магазинах поменяли вывески, переклеили рекламу, выставили фирменные ценники, кассиров переодели в фирменную одежду сети.

Входную группу в гипермаркет по ул. Революции, 13 украсили воздушными шарами, пустили ростовых кукол Кота и Авакадо.

«Перед началом работы собрали персонал, толкнули короткую речь, перерезали ленту и всем спасибо», — рассказал «Новому компаньону» один из участников церемонии.

В самой «Ленте» подтвердили, что до конца ноября завершат ребрендинг торговых точек по адресам: ул. Борчанинова, 13; ул. Мира, 41/1; ул. Революции, 13; в Березниках — по ул. Мира, 82. Как отметила директор по маркетингу пермской «Ленты» Ольга Щербинина, в честь события компания расширила ассортимент товаров, представленных в гипермаркетах, увеличила количество акций и промо-предложений для покупателей.

Напомним, летом прошлого года при покупке пермской сети «Семья» генеральный директор «Ленты» Владимир Сорокин отмечал, что гипермаркеты «Семья» потеряют собственный бренд и станут «Лентами», супермаркеты переименуют в «Супер Ленты», а магазины у дома будут называться «Мини Лентами». Ребрендинг предполагалось завершить до конца 2022 года.

Сейчас, по словам Ольги Щербининой, точные сроки завершения ребрендинга назвать трудно, можно лишь говорить, что «Лента» планирует поэтапно менять вывески остальных торговых точек «Семьи», которых всего 74.

«Лента», одна из крупнейших розничных сетей России, в июне 2021 года заключила соглашение о покупке Группы компаний «Семья». Цена сделки — 2 млрд 350 млн руб. Покупателем выступало ООО «Лента» — это косвенная дочерняя компания МКПАО (Международная компания публичное акционерное общество) «Лента».

Группа компаний «Семья» являлась четвертым по величине ритейлером в Пермском крае. Она управляла 75 магазинами в регионе, в том числе четырьмя гипермаркетами, 27 супермаркетами и 44 магазинами у дома.

В результате покупки сети «Семья» доля «Ленты» на рынке розничной торговли продуктами питания в Прикамье увеличилась до 7%.

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