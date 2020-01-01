Федеральный ритейлер «Лента» договорился о покупке пермской сети «Семья» за 2,35 млрд рублей При одобрении ФАС сделка будет закрыта летом 2021 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

«Лента», одна из крупнейших розничных сетей России, заключила соглашение о покупке Группы компаний «Семья». Цена сделки — 2 млрд 350 млн рублей. Покупателем выступает ООО «Лента» — это косвенная дочерняя компания МКПАО (Международная компания публичное акционерное общество) «Лента». О достигнутых договорённостях сообщила пресс-служба федеральной сети.

Группа компаний «Семья» является четвертым по величине ритейлером в Пермском крае. Она управляет 75 магазинами в регионе, в том числе четырьмя гипермаркетами, 27 супермаркетами и 44 магазинами у дома. Общая торговая площадь — 46,6 тыс. кв. м.

«Сделка полностью укладывается в стратегию «Ленты» по увеличению числа собственных магазинов у дома и супермаркетов, — говорится в сообщении. — А приобретение четырех гипермаркетов обеспечит «Ленте» лидирующие позиции в Перми, в этом ключевом для компании сегменте».

В результате покупки сети «Семья» доля «Ленты» на рынке розничной торговли продуктами питания в Прикамье увеличится до 7%.

«Это приобретение обеспечивает синергетический эффект для дальнейшего роста «Ленты», — заявил генеральный директор «Ленты» Владимир Сорокин.

«Лента» также обнародовала планы по интеграции супермаркетов «Семья» в собственную розничную сеть.

Так, гипермаркеты «Семья» потеряют собственный бренд и станут «Лентами», супермаркеты переименуют в «Супер Ленты», а магазины у дома будут называться «Мини Лентами».

Потенциальный покупатель заявляет, что сохранит рабочие места для 3,2 тыс. сотрудников пермской сети.

Ожидается, что при условии получения необходимого одобрения со стороны ФАС сделка будет закрыта летом 2021 года.

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