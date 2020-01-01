Миллиардер Дмитрий Рыболовлев сворачивает бизнес в Пермском крае Масштаб проектов перестал устраивать бизнесмена Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Рыболовлев

newsko.ru

Экс-владелец «Уралкалия», а ныне проживающий в Европе один из богатейших людей России Дмитрий Рыболовлев сворачивает большую часть проектов на пермском рынке. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Речь идёт о продаже недвижимости в Перми (несколько этажей в бизнес-центре на ул. Ленина, 64, помещения в БЦ «Белчер»), а также о сворачивании клиентского бизнеса в ЗАО «Инвестиционная компания «Финансовый дом».

Кроме того, в прошлом году ЗАО «Пермгеологодобыча» (структура Дмитрия Рыболовлева) добровольно отказалось от лицензии на добычу алмазов в Пермском крае.

Источник издания заявил, что избавление от активов связано с тем, что масштаб бизнеса в регионе перестал устраивать бизнесмена. Кроме того, для развития проектов в Перми необходимо личное участие предпринимателя, а он давно уже не проживает в России и вовлечён в европейские проекты.

Дмитрий Рыболовлев входит в двадцатку богатейших людей России по версии журнала Forbes, в 1990–2000-х годах был фактическим владельцем «Уралкалия», с 2011 года — основной владелец футбольного клуба «Монако».

Согласно данным агентства Bloomberg, состояние Рыболовлева составляет $11 млрд. С начала 2021 года он заработал $600 млн.

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