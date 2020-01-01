Елена Синица
Пермский бизнесмен вошёл в ТОП-500 самых богатых людей мира
Дмитрий Рыболовлев занял в рейтинге 216-е место
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Агентство Bloomberg составило ТОП самых богатых людей мира. Всего в рейтинг вошло 500 человек. Как сообщает «Рифей-Пермь», 216-е место занял пермский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев.
Согласно данным агентства, состояние Рыболовлева достигло $11 млрд. При этом, с начала года он заработал $600 млн.
Напомним, ранее стало известно, что бывшему владельцу «Уралкалия» доставили яхту за $20 млн.
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