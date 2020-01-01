Елена Синица Пермский бизнесмен вошёл в ТОП-500 самых богатых людей мира Дмитрий Рыболовлев занял в рейтинге 216-е место Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Рыболовлев

newsko.ru

Агентство Bloomberg составило ТОП самых богатых людей мира. Всего в рейтинг вошло 500 человек. Как сообщает «Рифей-Пермь», 216-е место занял пермский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев.

Согласно данным агентства, состояние Рыболовлева достигло $11 млрд. При этом, с начала года он заработал $600 млн.





Напомни м, ранее стало известно, что бывшему владельцу «Уралкалия» доставили яхту за $20 млн.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.