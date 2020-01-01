Елена Синица Экс-владельцу «Уралкалия» доставили гоночную яхту за $20 млн На строительство 42-метрового судна ушло четыре года Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Рыболовлев

newsko.ru

Бывшему владельцу «Уралкалия» Дмитрию Рыболовлеву доставили яхту за $20 млн. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на Bloomberg.

Сообщается, что на строительство 42-метрового судна ушло четыре года.





Яхта названа в честь греческого острова Скорпиос, который бизнесмен приобрел в 2013 году.





Уточняется, что формально покупателем назывался не сам Рыболовлев, а одна из компаний траста, действующего в интересах его дочери Екатерины.

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