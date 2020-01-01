Евгения Пастухова журналист Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Елена Лодыгина журналист Строить не перестроить Что будет с основными инфраструктурными проектами края в 2021 году Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Исполнение Адресной инвестиционной программы Пермского края в прошлом году не превысило 30%. С одной стороны, год, как говорится, был непростым. Пандемия и кризис, новый губернатор и новые подходы. Если предыдущий глава региона Максим Решетников делал ставку на бюджет как главного «спонсора» строительства крупных объектов, то действующий руководитель региона Дмитрий Махонин ратует за государственно-частное партнёрство. В таком формате, к примеру, должны быть возведены сразу три крупных объекта в сфере здравоохранения: инфекционная больница, новый корпус больницы им. Тверье и поликлиника онкодиспансера. Смена парадигмы и объективное снижение доходов бюджета почти на 30% по итогам года неизбежно повлекут за собой корректировку инвестиционных планов. «Новый компаньон» разобрался, на каком этапе реализации главные краевые стройки находятся сейчас и какие мероприятия на каждой из них должны состояться в 2021 году.

Эскиз нового здания театра оперы и балета из презентации бюро wHY

Администрация Перми

Новая сцена Пермского театра оперы и балета (Разгуляй)

💶 Стоимость объекта — 10,4 млрд руб. В 2021 году — 599,3 млн руб., из них на строительно-монтажные работы — 597,8 млн руб.

📊 Характеристики: общая площадь нового здания — 49 тыс. кв. м, количество мест в основном зале — 1350, в репетиционном — 400.

📐 Проектировщик: генподрядчик — Werner Sobek, техническое оснащение — Arup, архитектура — wHY. Работы оплачивает бизнесмен Роман Абрамович. Инженерно-изыскательские работы провело ООО «Строй-эксперт», получено положительное заключение госэкспертизы.

🛠 Кто строит: строительство ещё не ведётся.

📈 План на 2021 год: закончить подготовку проектной документации. Заключить с подрядчиком трёхсторонний благотворительный договор о передаче региону готового проекта с положительным заключением госэкспертизы (включая исключительные права). Осенью начать строительные работы.

⏰ Дедлайн: строительство объекта должно быть завершено в 2024 году.

⚠️ Нюансы: во-первых, ещё не до конца решена проблема со сносом гаражей в Разгуляе (на эти цели в АИП в 2019—2020 годах было предусмотрено порядка 40 млн руб.) и не сформирован земельный участок. Во-вторых, непонятно, кто выдал задание на проектирование Werner Sobek и как оно выглядит и какой проект в результате они подготовят для такой сложной территории, как Разгуляй, и такого непростого объекта, как новая сцена по эскизу wHY.

Пресс-служба губернатора Пермского края

Новое здание Пермской государственной художественной галереи (ул. Советская, 1)

💶 Стоимость объекта — 4,8 млрд руб. На проведение строительно-монтажных работ в 2021 году предусмотрено 1,3 млрд руб.

📊 Характеристики: общая площадь нового здания — 21,6 тыс. кв. м.

📐 Проектировщик: архитектурное бюро Сергея Чобана Speech.

🛠 Кто строит: строительство ещё не ведётся.

📈 План на 2021 год: на этой неделе, 29 января, краевые власти должны подвести итоги уже четвёртых по счёту торгов на разработку рабочей документации и строительные работы. Стартовая цена контракта — 4,231 млрд руб.

⏰ Дедлайн: интересно, что по условиям конкурсной документации на подготовку рабочей документации и строительство объекта отводится два года. Подрядчик должен завершить строительство до 15 июня 2023 года.

⚠️ Нюансы: если учитывать заниженную, по отзывам участника рынка, цену и сжатые сроки (только на подготовку рабочей документации уйдёт не менее полугода, а значит, на стройку останется только полтора), есть два риска. Первый — торги не состоятся. Второй — не самое высокое качество проведённых работ. Вместе с тем проект галереи Дмитрий Махонин презентовал во время своей онлайн-встречи с президентом Владимиром Путиным в августе. Путин обещал поддержать. И это даёт надежду на то, что проект всё-таки будет реализован в срок.

Культурно-рекреационное пространство «Завод Шпагина» (ул. Советская, 1)

💶 Стоимость объекта — 9,7 млрд руб.

📊 Характеристики: реконструкция существующих объектов (заводских цехов, заводоуправления и т. д.) и приспособление их к современному использованию.

📐 Проектировщик: ООО «Строй-эксперт». Проект самого крупного объекта — бывшего цеха №5 с примыкающими постройками — был подготовлен в 2020 году. В декабре он прошёл экспертизу.

🛠 Кто строит: строительство ещё не ведётся.

📈 План на 2021 год: выбрать подрядчика для проектирования благоустройства территории и инженерных сетей. Приступить к проектированию.

⏰ Дедлайн: завершение реализации проекта на «Заводе Шпагина» запланировано на 2024 год, но уже в 2023 году (по крайней мере, по документам) здесь должен заработать музейный кластер.

⚠️ Нюансы: проект создания культурного пространства на «Заводе Шпагина» разделён на пять этапов. Одним из них является переезд сюда Музея современного искусства PERMM. Однако «место жительства» музея пока непонятно. Его руководство продлило срок аренды помещения на бульваре Гагарина, 24 на год. Но обсуждались другие варианты расположения музея. И окончательное решение пока не принято.

Константин Долгановский

Реконструкция Большого концертного зала Пермской филармонии (КДЦ)

💶 Стоимость объекта — 404,6 млн руб. На проведение строительно-монтажных работ в 2021 году предусмотрено 103,7 млн руб.

📊 Характеристики: улучшение акустики, увеличение служебных площадей, изменение конфигурации зрительского амфитеатра.

📐 Проектировщик: московское АО «МНРХУ» (Межобластное научно-реставрационное художественное управление).

🛠 Кто строит: строительство ещё не ведётся.

📈 План на 2021 год: получить готовый проект до 31 января. До конца марта пройти экспертизу. До июля выбрать подрядчика для проведения работ. В августе начать работы.

⏰ Дедлайн: открытие нового зала намечено на декабрь 2022 года.

⚠️ Нюансы: реализация проекта затянулась. Планировалось, что готовый проект будет получен уже в декабре 2020 года. Однако работы были приостановлены на полтора месяца из-за карантина.

Краевая музыкальная школа (ул. Боровая)

💶 Стоимость объекта — 903,4 млн руб. В бюджете края денег на строительство школы в этом году не предусмотрено.

📊 Характеристики: здание школы будет трёхэтажным. Она рассчитана на 350 учащихся. Кроме того, в составе объекта будет концертно-репетиционный комплекс вместимостью до 500 человек с отдельным входом (связанный тёплыми переходами с другими зданиями), а также интернат на 100 мест.

📐 Проектировщик: ООО «Гипрогор Проект».

🛠 Кто строит: строительство ещё не ведётся.

📈 План на 2021 год: завершить проектирование объекта, получить положительное заключение госэкспертизы и объявить закупку по выбору подрядчика для строительства.

⏰ Дедлайн: чёткие сроки будут зависеть от финансирования.

⚠️ Нюансы: в январе в перечень объектов строительства капитальной инфраструктуры было внесено изменение — уточнили участок, где будет построено трёхэтажное здание школы. Вместо участка на ул. Николая Островского, 66 оно будет построено на ул. Боровой. Отметим, что именно этот участок был указан в техзадании на проектирование.

Пермская клиническая инфекционная больница (ул. Леонова, 84)

💶 Стоимость объекта — 3,4 млрд руб. В 2021 году предусмотрено 308 млн руб. на строительно-монтажные работы.

📊 Характеристики: 300 коек. На базе медучреждения разместятся не только диагностические, лечебные, административно-хозяйственные корпуса (всего их планируется до восьми), но и поликлиническое отделение, а также кафедра инфекционных болезней Пермского медуниверситета. Кроме того, на территории учреждения будет расположена собственная инфраструктура, обеспечивающая автономное существование больницы и её подразделений: центральный тепловой пункт, трансформаторная подстанция, станция обеззараживания сточных вод.

📐 Проектировщик: в конце прошлого года пресс-служба «МедИнвестГрупп» заявила, что проект находится в стадии доработки.

🛠 Кто строит: осенью краевые власти заключили соглашение с группой компаний «МедИнвестГрупп» (МИГ) Виктора Харитонина о строительстве больницы в рамках ГЧП. Кроме того, в конце года Дмитрий Махонин сообщил, что ведёт переговоры с «ВЭБ.РФ» о поддержке медицинских проектов.

📈 План на 2021 год: как сообщили в региональном минстрое, краевые власти выбрали участок для строительства — ул. Леонова, 84. Уже во втором квартале 2021 года должны стартовать проектные работы. Сейчас решается вопрос «об использовании проекта повторного применения, из числа реализованных на территории РФ».

⏰ Дедлайн: новую инфекционную больницу в Перми планируется сдать в 2024 году.

⚠️ Нюансы: строительство инфекционной больницы было анонсировано в июне 2018 года. Тогда стоимость реализации проекта оценивалась в 5 млрд руб., которые, по словам бывшего главы региона Максима Решетникова, готов был выделить краевой бюджет. На эти средства планировали возвести три корпуса общей площадью 35—40 тыс. кв. м. В мае 2019 года Минздрав Пермского края направил заявку на включение в федеральную адресную инвестиционную программу, но заявка не была одобрена.

Новый корпус больницы им. Тверье (ул. Братьев Игнатовых)

💶 Стоимость объекта — 636 млн руб. В АИП в 2021 году на объект предусмотрено 143 млн руб.

📊 Характеристики: 2400 коек.

📐 Проектировщик: скорее всего, проект будет готовить «МедИнвестГрупп» в рамках государственно-частного партнёрства.

🛠 Кто строит: этот вопрос тоже, вероятно, будет решать «МедИнвестГрупп».

📈 План на 2021 год: соглашение с «МедИнвестГрупп» о сотрудничестве, конечно, есть. Но сроки реализации проекта пока до конца непонятны.

⏰ Дедлайн: проект должен быть реализован до 2024 года.

⚠️ Нюансы: конкурс на проектирование нового хирургического корпуса больницы был объявлен в марте 2019 года. Однако в июне по предписанию УФАС его отменили. Подрядчик должен был разработать проект строительства больницы, а также предусмотреть снос трёхэтажного кирпичного здания терапевтического корпуса с подвалом и чердаком, зданий и сооружений, попадающих в зону застройки. В августе 2020 года власти объявили, что намерены построить здание на условиях ГЧП с «МедИнвестГрупп» на участке площадью 50 тыс. кв. м.

Новый корпус онкодиспансера (ул. Маршала Жукова)

💶 Стоимость объекта — 1,1 млрд руб. В АИП в 2021 году на объект предусмотрено 148 млн руб.

📊 Характеристики: 450 посещений в смену, 100 мест в дневном стационаре, 12 операционных.

📐 Проектировщик: скорее всего, проект будет готовить «МедИнвестГрупп» в рамках государственно-частного партнёрства.

🛠 Кто строит: этот вопрос тоже, вероятно, будет решать «МедИнвестГрупп».

📈 План на 2021 год: соглашение с «МедИнвестГрупп» о сотрудничестве, конечно, есть. Но сроки реализации проекта пока до конца непонятны.

⏰ Дедлайн: проект должен быть реализован до 2024 года.

⚠️ Нюансы: изначально конкурс на проектирование консультационной поликлиники планировалось объявить до конца 2018 года. Однако он так и не был объявлен. Новый корпус решено возводить на условиях государственно-частного партнёрства совместно с «МедИнвестГрупп». Однако параметры соглашения и сроки реализации проекта пока неизвестны.

Эскиз зоопарка

Зоопарк (ул. Свиязева)

💶 Стоимость объекта — 4,9 млрд руб.

📊 Характеристики: первая очередь зоопарка будет включать несколько больших экспозиций с обитателями гор, лесов, тропиков, саванны. Здесь будут вольеры для обезьян, медведей, оленей, волков и т. д. Во второй очереди предусмотрены пространства для слонов, пингвинов и рептилий.

📐 Проектировщик: АО Институт «ПИРС».

🛠 Кто строит: АО «РЖДстрой».

📈 План на 2021 год: заключить мировое соглашение с АО «РЖДстрой». Провести корректировку проектной документации и привести её в соответствие обновлённому федеральному законодательству о содержании животных. Продолжить строительные работы на объектах без нарушений.

⏰ Дедлайн: никаких точных сроков уже нет. Возможно, первую очередь успеют сдать к 2023 году.

⚠️ Нюансы: в конце года Управление капитального строительства Пермского края и генподрядчик строительства зоопарка АО «РЖДстрой» договорились о заключении мирового соглашения. С ходатайством о заключении мирового соглашения по строящемуся пермскому зоопарку в Арбитражный суд Пермского края обратился подрядчик. Компания предложила восстановить и привести в рабочее состояние все объекты зоопарка, которые вошли в контракт от 2017 года. В ходе судебного заседания 14 декабря ходатайство ответчика (АО «РЖДстрой») было поддержано. Сторонам было дано два месяца на проработку проекта мирового соглашения. В УКСе тогда пояснили, что обязательным условием соглашения должен стать штраф за срыв сроков исполнения госконтракта от 2017 года, а также устранение всех нарушений, выявленных в ходе технического обследования первой очереди. Также генподрядчик должен завершить строительство зоопарка. По информации «Нового компаньона», стороны пока не договорились о параметрах мирового соглашения.

Третий мост через Каму (возможно, в створе ул. Крисанова)

💶 Стоимость объекта — неизвестна.

📊 Характеристики: ранее пресс-служба администрации губернатора сообщала, что предпроектное решение нового мостового перехода «предполагает строительство вантового, практически «ажурного» моста протяжённостью более 1 км с несколькими разноуровневыми автомобильными развязками, а также организацией подъездных путей». Общая протяжённость комплексного объекта составит почти 6 км. Скорее всего, он будет размещён в створе ул. Крисанова.

📐 Проектировщик: не выбран.

🛠 Кто строит: в конце августа стало известно, что губернатор и член совета директоров группы «ВИС» Сергей Ромашов подписали соглашение о сотрудничестве в сфере транспортной инфраструктуры, в том числе по строительству третьего моста через Каму.

📈 План на 2021 год: нет данных.

⏰ Дедлайн: не установлен.

⚠️ Нюансы: идею строительства третьего моста Дмитрий Махонин также впервые сформулировал в общении с президентом 18 августа. И заручился поддержкой.

В интервью «Новому компаньону» в ноябре губернатор сообщил, что край вложит в проект не более 15% от его стоимости, которая к тому моменту уже была определена. Сейчас власти находятся на этапе выбора подрядчика. Отметим, что пока нет ясности в вопросе о параметрах государственно-частного партнёрства. Непонятно, каким образом и в какой срок инвестор будет возвращать свои деньги (не меньше 25 млрд руб. — такую сумму называли в команде Максима Решетникова). Не исключено, что мост будет платным.

Многофункциональная спортивная арена (ДКЖ)

💶 Стоимость объекта — 6,7 млрд руб.

📊 Характеристики: 10 500 мест.

📐 Проектировщик: в августе ООО «Гипрогор Проект» выиграло конкурс на проектирование арены. Они должны передать проект 17 января 2022 года.

🛠 Кто строит: строительство ещё не ведётся. В краевом бюджете денег на строительство объекта не предусмотрено.

📈 План на 2021 год: продолжить проектирование.

⏰ Дедлайн: все работы, в том числе по благоустройству, должны быть закончены в 2024 году.

⚠️ Нюансы: в январе депутаты заксобрания внесли изменения в программу капстроя, изменив название концертно-спортивного комплекса на 10,5 тыс. мест. Теперь он именуется многофункциональной спортивной ареной. Это связано с привлечением федеральных средств: власти намерены направить заявку в федеральную адресную инвестиционную программу.

Автомобильная дорога «Северный обход»

💶 Стоимость объекта — 18,8 млрд руб.

📊 Характеристики: 28,8 км.

📐 Проектировщик: ООО «Институт строительства и проектирования» в конце года должен был закончить проектирование объекта, которое вёл с 2019 года.

🛠 Кто строит: строительство ещё не ведётся. В краевом бюджете денег на строительство объекта не предусмотрено.

📈 План на 2021 год: вероятно, найти деньги.

⏰ Дедлайн: нет данных.

⚠️ Нюансы: краевые власти заявляли, что рассчитывают на поддержку «ВЭБ.РФ», а «ВЭБ Инфраструктура», писала пресс-служба губернатора, совместно с ведущими проектными организациями работает над проектом Северного обхода Перми. Однако никаких конкретных договорённостей пока нет.

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