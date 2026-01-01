Солнце, воздух и вода Афиша уикенда 31 июля — 2 августа Поделиться Твитнуть

Самые талантливые мастера Пермского края по дереву соберутся, чтобы представить свои авторские работы на фестивале народных ремесел «Праздник топора». На глазах у гостей праздника появятся на свет творения ручной работы: резные скамьи, весёлые домики и песочницы для детской площадки, деревянные скульптуры. В программе: конкурс художественного мастерства резчиков, столяров и плотников; конкурс мастеров по художественной обработке бересты «Берестяной хоровод»; кулинарный конкурс «15 пирогов от 15 бабушек»; мастер-классы от профессионалов; ярмарка ремёсел и обжорные ряды. Семейные развлечения: пузырь-шоу с шоу-группой «неМАРИНА», детский конкурс красоты, пенная вечеринка для детей, топорные игры и молодецкие забавы, музей под открытым небом «Русская изба», зона отдыха «Лесная сказка», площадка «Каша из топора». В музыкальной программе: Андрей Киряков и «Три балалайки», «Гитарный круг», парад баянистов с народными забавами, конкурс русской песни «Русская душа», огненное шоу «15-летие в огне». Спортивные шоу: чемпионат по колке дров «Не руби с плеча», состязания силачей, силовой экстрим «15 богатырей из 15 деревень». А также: подъём на тепловом аэростате, фотовыставка «15 лет вместе», юбилейная лотерея, фотозоны и интерактивные площадки и многое другое.

Акватлон — зрелищные соревнования по двоеборью: плавание и бег. Событие впервые состоялось в «Демидково» в 2021 году и стало доброй летней традицией. В программе соревнований: спринт (бег 1,25 км → плавание 500 м → бег 1,25 км); стандарт (бег 2,5 км → плавание 1 тыс. м → бег 2,5 км); заплыв (плавание 1 тыс. м); акватлон «Тритон» большой (плавание 100 м → бег 1,25 км); акватлон «Тритон» мини (водная полоса препятствий, мелко, до 100 м → бег 500 м) — для самых маленьких и новичков — весело и безопасно!

Волшебный маршрут создали подростки из арт-резиденции «Тут» под кураторством художниц Ярославы Комиссаровой (Санкт-Петербург) и Зины Шершун (Калининград). Тема природы и волшебства была определена вместе с подростками на проектных семинарах в начале года и возникла из их потребности в большом и свободном пространстве, где могут происходить неожиданные и удивительные вещи. Участники проекта исследовали феномен волшебного и отправились искать его в Черняевский лес — пространство таинственное и колдовское. Каждый автор создал объекты из глины и ветряки, а также ответил на вопрос, как в этом месте обнаружить волшебство. Керамические тотемы на маршруте, как верстовые камни, помогут людям сориентироваться в волшебстве леса и добраться на общее место встречи — полянку на возвышенности. Здесь можно увидеть коллективную инсталляцию ветряков, улавливающих невидимое — ветер. Все объекты и их описания собраны в путеводителе — общей карте чудес. Также авторы создали семь индивидуальных, непохожих друг на друга карт, рассказывающих, как по-разному можно пройти одну и ту же дорогу. На открытии зрителям будет предложено пройти по этим картам: каждый сможет проверить на себе особенности их восприятия времени и пространства.

Пермскому зоопарку исполняется 93 года. История его создания началась в 1922 году с живого уголка при Пермском областном краеведческом музее. Сегодня Пермский зоопарк — это более 300 видов животных и свыше 3 тыс. особей. В программе праздника: викторины, экскурсии, спектакль «Доброцвет», мастер-класс по изготовлению волшебного цветка, игра-лекция «Следопыт: изучаем следы животных Пермского края», просмотр и обсуждение фильма о заповеднике «Басеги», игра-лекция «От Арктики до тайги: путешествие к медведям», праздничный концерт «Пермскому зоопарку — 93 года!», игра «Кто спрятался?», пенное шоу, арт-площадка по созданию открытки в фирменном стиле Пермского зоопарка и многое другое. Показательные кормления: еноты-полоскуны, носухи, капибары, белые медведи, пятнистые гиены, гиеновидные собаки, кошачьи лемуры, японские макаки, орангутаны.

На главной сцене выступят ансамбль «Воскресение», ансамбль народной музыки и танца «Ярмарка», ансамбль «Иваны», ансамбль песни и танца «Ромэн», будет показан музыкальный интерактивный спектакль о традициях народов Пермского края «Иван — солёны уши», пройдет тематическая программа «От края до края». Специальным гостем фестиваля станет этно-группа «Йатаган» (Республика Башкортостан) — вокально-инструментальный коллектив, квартет мультиинструменталистов, выступающий в жанрах World music и Folk music, исполняющий башкирскую народную, а также авторскую музыку. В основе группы эксклюзивные башкирские народные инструменты: ятаган, кыл-кубыз, кубыз, курай, думбыра, бишкыл, а также инструменты других народов мира (дарбука, гитара, эрху, моорин-хуур и др.), которые сочетаются с современными инструментовками и аранжировками.

На площадке «Музыкальная этно-гостиная» пройдут лаборатории национальной музыки от музыкантов ансамбля народной музыки и танца «Ярмарка», мастер-класс по башкирским танцам, выступление фолк-проекта «Варья», ансамбля «Ба-Ба-Ту», балалаечника Николая Гордилова, интерактивная программа гармонистов Анатолия Полуянова и Владимира Опарина. Для самых маленьких зрителей — музыкальная сказка о национальностях Пермского края «Путешествие Камушки» сказочной мастерской «Поленница».

Сур — самобытный напиток коми-пермяков из солода и бражна. Процесс его изготовления достаточно трудоёмкий: в деревенской печи, в специальной утвари, в течение нескольких дней. Рецепт приготовления сура у каждой хозяйки свой, наработанный годами. Секреты приготовления сура всё дальше уходят в прошлое, и только жители старшего поколения в совершенстве владеют технологией его приготовления. В программе фестиваля: цикл мастер-классов «Школа молодой хозяйки», конкурс «Сур-мастер» на лучшего изготовителя сура среди местных жителей; площадки «Пызандӧра» («Скатерть-самобранка»), где можно будет попробовать напитки и блюда коми-пермяцкой кухни; интерактивной экскурсии для туристов (посещение мельницы, гостевание у мастера по приготовлению сура); аукцион «Дзирыт сур» («Горячий сур»); ярмарка-продажа национальных напитков; коми-пермяцкие забавы, концертная программа творческих коллективов с конкурсом частушек «Сур ваш», квест-игра «Чышкам-куралам» («Пометём-поскребём») с посещением ржаного поля, зерносушилки, мельницы и пекарни «хлеб на дровах».

Десятки звонарей из России и Беларуси выступят на колокольне и мобильной звоннице. В честь 20-летия фестиваля и 420-летия Усолья на территории отольют юбилейный колокол. Специальным гостем станет народный артист России Дмитрий Певцов с ансамблем «Певцовъ-оркестр». На нескольких площадках пройдут: литургия у церкви Святителя Николая Чудотворца; музыкальный спектакль «Лето господне», концерт эстрадно-симфонического оркестра Nova orchestra, народные песни, программа «Матрёшка-фест».

Татьяна Синицына не только куратор выставки, но и хранитель уникального частного собрания наивного искусства и искусства аутсайдеров. На первый взгляд произведения на выставке могут показаться не очень сложными и по-детски наивными, а иногда и пугающими. Но при ближайшем рассмотрении, узнав историю автора и контекст, мы перестанем оценивать, а начинаем ценить. Участники экскурсии узнают о личных подробностях жизни и творчества художников: как они жили, почему начали рисовать и где искали вдохновение.

В программе первого керамического фестиваля — керамические мастер-классы, создание игр, мастер-классы по керамике и другим видам ремёсел, гончарный круг для всех желающих, лекторий, чаепития и музыка во дворике на протяжении всего фестиваля — выступления творческих коллективов и DJ-сеты.

В этом году фестиваль делает особый акцент на реконструкции свадебного обряда: от первых «смотрин» и сговора до торжественной встречи молодых с караваем. В программе фестиваля: встреча гостей по обычаю, предсвадебная подготовка со сбором приданного, банными предсвадебными традициями, рассказами о символах и значениях каравайных узоров, девичьи посиделки, молодецкие вечорки и мужские забавы на силу и ловкость. В основе сценария — уральский фольклор, охватывающий традиции от Южного Урала до Северного Прикамья. Мастерские для гостей: брачная метрика — создание исторических документов о заключении союза, семейные обереги и символы — изготовление традиционных талисманов, традиционные ремёсла — литьё, резьба по дереву, работа с глиной и другие промыслы. Рыбацкая деревня на солекомплексе: прогулки на исторически реконструированном струге XVI века под парусом. На набережной будут работать мастерские по созданию удочек, корабельному делу. Гости фестиваля узнают назначение русских рыболовных снастей — хвостуши, верши и мережи, послушают увлекательные байки бывалого охотника и своими руками создадут защитные обережные символы.

31 июля во Всеволодо-Вильве завершится Всероссийская арт-резиденция керамистов с участием мастеров из Екатеринбурга, Губахи, Перми, Первоуральска, Томска, Петрозаводска, Соликамска, Стерлитамака, Черноисточинска. Художники будут осваивать культурное пространство п. Всеволодо-Вильва и выйдут за его пределы — в Александровский округ. Этой древней земле есть что помнить: 280 млн лет назад здесь плескалось Пермское море, напоминанием о котором служат известняки пермского периода и отпечатки древней фауны на них; в XVI веке Артемий Бабинов прознал дорогу за Урал, которая соединила Соликамск и новый город Верхотурье, а Строгановы обустроили Яйвинский острожек и соляные варницы по речкам Усолка и Игум. Эти и многие другие сюжеты из истории Александровского района и предстоит воплотить художникам в глине. На фестивале авторские изделия предстанут в виде выставок, мастер-классов, шоу; кульминацией станет обжиг большой скульптуры. В музыкальной программе участвуют «Душа Гардарики» (этноинструменты, вокал), «Серьёзно?» (молодёжный инди-рок), «Хорус-квартет» с песнями народов мира, «Балакирь» (неофолк под балалайки и электронику), JACKIE KOMUTATSU (электронная музыка, уводящая в ночь).

Юбилейная программа по случаю 20-летия проекта "Камва". Выходные на природе в окружении друзей и хорошей музыки. В 12:00 1 августа начнет работу ярмарка мастеров: одежда, украшения, изделия из дерева и глины, сладости и полезности, куклы и шаманские бубны. В дневной музыкальной программе: мультиинструментальная музыка и женские голоса группы «Пальчик мимо» (Пермь), легенда пермской рок-музыки Селёда и группа «Джамахирия» (Пермь), проект Moroshkä/Морошка (Петрозаводск — Санкт-Петербург) — живой танцевально-романтический кач, разбавленный этническими мотивами, Маша Корепанова — особый гость, исполнительница старинных крезей северных удмуртов и бесермян. В 17:00 шоу «Этномодно» — дефиле гостей в нарядах в стиле «этно». Вечерняя музыкальная программа: Sage (Екатеринбург) — древний инструмент диджериду и широкий диапазон вокальных техник с погружением в аутентичные жанры; «Аскетикс» (Петрозаводск) — музыкальные эксперименты в стиле фьюжн; Эдуард Андриянов и проект «Гости» (Пермь) — глубокая атмосферная электронная музыка с элементами этники, этно-эмбиента и саунд-дизайна; группа тёмного фолка «Очелье Сороки» (Москва) — путешествие в мир архаичных образов, древних тайн и забытых истин. В 22:00 в вечерних сумерках — магическое действо обжига глиняной скульптуры. Под звуки диджериду и ритмы барабанов появится Хранитель Горы — огненная скульптура художника Марины Еркович. Ночная танцевальная программа: DJ Casto/Диджей Касто (Пермь) и питерский электронный проект «Самосад бенд». 2 августа, 8:00 — йога, цигун, северная ходьба, прогулки по экотропам и бег с инструктором; 11:00 — джем-сейшен музыкантов первого дня и вручение подарков создателям арт-кемпинга «Дом там, где я».

Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон»

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