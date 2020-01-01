Елена Синица Проект строительства новой сцены оперного театра в ближайшее время пройдёт госэкспертизу Власти рассчитывают получить готовый проект в феврале Поделиться Поделиться Твитнуть

Проект строительства новой сцены пермского театра оперы и балета в ближайшее время пройдёт госэкспертизу. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин во время пресс-конференции 24 декабря.

«Проект оперного театра заходит в госэкспертизу. Мы рассчитываем, что в феврале у нас будет готовый проект. Он очень капиталоёмкий. Почему так долго проектировали? С подрядчиком договор был расторгнут, — сказал Дмитрий Махонин. — Дальше будем заниматься поиском финансирования. Как мы это будем делать, у меня пока ответа нет. Мы сосредоточились больше пока на спортцентре. Мне кажется, это более востребованный объект для края. На него финансирование уже точно есть».





Напомним, ранее сообщалось, что строительство новой сцены театра оперы и балета подорожало на 4,6 млрд руб., а сроки окончания работ сдвигаются на 2026 год.

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