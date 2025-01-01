Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Зимнее настроение Афиша уикенда 12–14 декабря Поделиться Твитнуть

Экспозиция посвящена теме детских мечтаний, тихой зимней мистике и тому особому состоянию ожидания чуда, которое приходит с морозным воздухом. Художница обращается к воспоминаниям о детстве — времени, когда легко верить в звездочётов, искать подсказки в силуэтах снега и задавать себе вопросы, о которых взрослые со временем забывают. Яна отмечает, что вдохновение к проекту пришло от детей коллег и от ощущения наступающего праздника, которое так важно бережно хранить. Первым персонажем новой серии стал Федя — сын музейного педагога Даши Беловой, автора игрушек и декоративных элементов выставки. Его образ представлен в работе «Звездочёт». Это символ тайного детского желания и загадки — чистой, как зимнее утро, и одновременно туманной, как сказка.

Пермская группа, которая проживает чужое творчество через себя и выдаёт личное, устраивает большой акустический концерт в сопровождении оркестра. Обещаны легкость в сердце, мурашки на коже и джингл беллз в голове. В составе оркестра: струнный квартет «Агидель», Николай Козлов (гитара), Дмитрий Попов (перкуссия), Денис Сон (клавиши). В плейлисте — российские и зарубежные хиты от «Бон Джови» до Димы Билана, а также оригинальные сочинения группы.

Фонд «Дедморозим» и студия йоги «Улитка» в пятый раз проводят благотворительный йога-марафон «Дышать». Участники события сделают 108 кругов Сурья Намаскар — приветствия Солнцу — под руководством тренеров студии йоги «Улитка». Все средства, собранные на марафоне, пойдут в пользу подопечных фонда «Дедморозим» — детей с тяжёлыми заболеваниями, которым требуется кислородная поддержка. В этом году йога-марафон будет организован в виде семейного фестиваля. В программе, кроме 108 кругов йоги, — медитация под поющие чаши, живая музыка от проекта О.Р.З.А., работа маркета, барахолки и фуд-зоны. На детской площадке от пространства «Тут» дети и родители смогут раскрасить масштабные копии раскрасок из советских книг с помощью разных материалов и технологий, а затем добавить свой кусочек творчества к коллективной инсталляции.

У пермских художников стало хорошей традицией заканчивать календарный год групповой выставкой на площадке «Дома художника». Общая тема в работах всех участников выставки — особое состояние зимнего времени. Классическое раскрытие темы, в основе которой — зимний пейзаж, расширяется и углубляется произведениями, выполненными в нетрадиционных техниках и с необычными композиционными решениями.

В программе: разучивание и пение новогодних песен, новогодний капустник, праздничный обед от шефа Сергея Юрина, мастер-класс по приготовлению имбирного печенья, а также прогулки, турнир по снежкам, катание на снегоходах, забеги на финских санях и чаепитие.

В этом году фестиваль будет проходить в пятый раз. Это культурное и просветительское событие посвящено горнозаводской культуре Урала. Фестиваль начнётся с шествия «Хождение Царя Потешного Горногородского за три солёных моря». На главной площади пройдёт «музыкально-ремесленный перформанс, огненным действом завершающийся». В Доме Брагина будет работать лекторий: Марина Аникина, историк и геммолог, выступит с лекцией «Украшение как статус», Дария Маткасымова, магистрант Казанского федерального университета, — с лекцией «Парк в форме женского имени: красивая легенда или усадебная традиция». Здесь же состоятся мини-чемпионат по расшифровке архивных документов с презентацией книги Государственного архива Пермского края и мастер-класс по приготовлению усольских пряников, расположится игротека «Пермский край в настолках». В Палатах Строгановых состоится игра-предсказание «Три карты. Секреты старой графини», модные показы, перформанс Александры Ахмаровой и Андрея Волосатых «Ожившие портреты Строгановых». С концертом романсов выступит Надежда Климченко; Марина Крысова, Марина Суханова и Иван Кустов разыграют сказки Шергина в лицах. Будет работать ремесленная ярмарка. В завершение праздника — концерт проекта ОРЗА и фаер-шоу театра огня «Игры пламени».

Хор мальчиков и юношей Cantus ДМШ им. Йозефа Гайдна был создан Александрой Самохваловой в 2011 году. С 2014 года выступает смешанным составом; сегодня в коллективе более 120 певцов в возраст от 7 до 26 лет. Репертуар охватывает русскую духовную и народную музыку, а также современную хоровую классику России и Западной Европы. В рождественской программе — произведения Бенджамина Бриттена, Ховарда Блейка, Франсиса Пуленка, Георгия Свиридова, Альфреда Шнитке и других композиторов, а также народные песни и колядки.

Новогоднее представление детского цирка «Грация». Как-то Саша и Маша нашли на чердаке книгу сказок. Она показалась им загадочной, таинственной, необычной... Ребята принялись спорить, кто начнёт читать первым. Этот горячий спор разбудил злую ведьму, хранительницу книги. Злая старуха, покой которой был нарушен, была взбешена и решила наказать детей. Так Саша и Маша оказываются в сказках, собранных в таинственной книге... В захватывающем путешествии по сказкам вслед за синей птицей ребята встретят удивительных персонажей и преодолеют сложные испытания.

Стартует совместный проект Центра городской культуры, Пермского краеведческого музея и документального театра «Открытый код» — экспериментальная архивно-документальная мастерская. В течение трёх месяцев её участники будут исследовать домашние архивы и учиться их драматургически обрабатывать. Результатом станет театральная читка личных и семейных историй, собранных и оформленных под руководством наставников. С участниками лаборатории будут заниматься кураторы проекта «Лига пыльных антресолей» — историки Петр Неплюев и Людмила Кузнецова, драматург Елена Растянис и режиссёр Иван Кустов.

Юбилейный ХХ Международный фестиваль «Джаз-лихорадка» объединит любителей джаза и профессиональных музыкантов. Откроет первый фестивальный день пермский ансамбль «Аристократ» под руководством Константина Березина. Далее — «Art & Cool» — профессиональный эстрадно-джазовый коллектив и его солистка Татьяна Лекомцева (Пермь). Хедлайнеры вечера — биг-бенд Виталия Владимирова (Екатеринбург), образец новаторского сочетания джаза, этники и европейских традиций — и певица Ирина Остин (Уфа) — одна из ведущих джазовых вокалисток России, виртуозно владеющая скэтом, участница проектов Игоря Бутмана, Игоря Бриля, Анатолия Кролла. Второй день фестиваля начнут ансамбль «Се-Ля-Ви» из Перми и Roman Averin Project. Звёзды вечера — трио Олега Бутмана, одного из главных героев российской джаз-сцены, и бразильский гость — певец-гитарист Жоандер Сантос. Большой финал концерта — выступление джазового оркестра под руководством Евгения Манцирина с лучшими музыкантами Перми.

