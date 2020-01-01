Третий мост через Каму пройдёт по территории завода «Телта» и порта Пермь Минтранс Прикамья готовится осенью выбрать подрядчика на разработку проекта моста Поделиться Поделиться Твитнуть

Эскизы третьего моста через Каму уже были опубликованы в СМИ

В минтрансе Пермского края готовятся к торгам на проведение проектно-изыскательских работ для нового моста через Каму в Перми. Уже написано техзадание на проектирование, считается смета. Ожидается, что торги объявят осенью. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Третий камский мост должен появиться в створе ул. Крисанова. Он пройдёт по территории завода «Телта» и частично порта Пермь.

Жилищная застройка в зоне полосы отвода инженерного сооружения запрещена. Перечень попадающих под изъятие участков пока не готов и станет известен только после проведения проектно-изыскательских работ.

Ранее губернатор края Дмитрий Махонин провёл встречу в Министерстве транспорта РФ. Стороны договорились о том, что ведомство поможет (в том числе федеральным финансированием) в реализации проекта. Но для этого власти Прикамья должны начать проектирование моста в 2021 году.





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