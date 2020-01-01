Елена Синица Дмитрий Махонин: «В этом году мы должны найти проектировщика для строительства третьего моста через Каму» Найти финансирование проекта планируется за 2022-2023 годы Поделиться Поделиться Твитнуть

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поставил краевому минтрансу задачу найти проектировщика для строительства третьего моста в этом году. Об этом губернатор сообщил в прямом эфире «Авторадио Пермь» 23 июня.

«Кто бы что ни говорил, я верю в этот проект. Мы должны заявляться федерации с нашими потребностями. А мы имеем право на то, чтобы Пермь, как город-миллионник, получил ещё один мостовой переход. Сейчас мы внесли в адресную инвестиционную программу этот проект. Я поставил задачу перед министерством транспорта Пермского края, чтобы мы в этом году нашли проектировщика. Проектирование будет длиться чуть больше года, потому что проект сложный. Дальше задача за 2022-2023 годы полностью найти финансирование», — пояснил Дмитрий Махонин.





Напомним, строительство третьего моста через Каму планируется в створе ул. Крисанова. Ориентировочная стоимость проекта составляет 45 млрд руб.





Как ранее сообщил мэр Перми Алексей Дёмкин, взамен на застройку Камской долины, ГК «Кортрос» может помочь в привлечении средств на строительство моста.

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