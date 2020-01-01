Елена Синица «Кортросу» разрешат застроить Камскую долину Для этого компания должна помочь в привлечении средств на строительство третьего моста через Каму Поделиться Поделиться Твитнуть

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ГК «Кортрос» предложила городским властям развивать территорию Камской долины. Об этом сообщил глава города Алексей Дёмкин на пленарном заседании Пермской городской думы 22 июня.

В рамках обсуждения вопроса о подготовке к празднованию 300-летия Перми, речь зашла о строительстве третьего моста через Каму.

«Будучи на питерском экономическом форуме, встречались и подписывали соглашение с Дмитрием Николаевичем (Махониным — ред.) и компанией «Кортрос». Они выступили с предложением развить у нас территорию Камской долины. Главой региона было озвучено и мной полностью поддержано то, что мы за подобного рода развитие и на правой стороне города. Но при условии помощи нам в строительстве третьего моста. В том случае, если компания включится в привлечение федеральных средств в строительство этого объекта, тогда будет развитие правого берега», — пояснил Алексей Дёмкин.

Он добавил, что сегодня, с учётом роста цен на материалы и выполнение работ, проект моста оценивается почти в 45 млрд руб.

«Если нам не удастся привлечь государственные средства или деньги частных инвесторов, мы не видим возможности ни бюджета Перми, ни бюджета Пермского края на создание этого моста», — отметил Дёмкин.

Напомним, строительство третьего моста через Каму планируется в створе ул. Крисанова. Проектирование объекта краевые власти должны начать уже в 2021 году.

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