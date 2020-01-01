Третий мост через Каму поможет построить Минстранс РФ При ;этом проектирование объекта необходимо начать уже в 2021 году Поделиться Поделиться Твитнуть

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В ходе рабочей встречи с министром транспорта России Андреем Костюком глава региона Дмитрий Махонин рассказал о планах краевого правительства по возведению в Перми третьего моста через Каму.

По словам губернатора Прикамья, для введения нового объекта в эксплуатацию в максимально сжатые сроки региону необходима поддержка федерального ведомства. А примерная стоимость моста составляет порядка 43 млрд руб.

Андрей Костюк в свою очередь сообщил, что Минтранс готов оказать содействие в реализации проекта, в том числе и финансированием. Но проектирование объекта краевые власти должны начать уже в 2021 году.

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