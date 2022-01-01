На улице Островского в Перми снесли авторынок На его месте планируется разбить парк Поделиться Твитнуть

фото: Николай Оберемченко «КП-Пермь»

На ул. Островского, 93 в Перми снесли кирпичное здание авторынка «Островский». Его разбор стартовал в сентябре. Снос многочисленных павильонов возле главного здания начался ещё в конце года. Все работы на территории должны быть завершены к 1 ноября.

Напомним, мэрия выкупила участок земли и здание авторынка на ул. Островского в рамках стартовавшей в 2019 году программы по изъятию в муниципальную собственность частной недвижимости в центральной части Перми.

Регистрация собственности состоялась в ноябре 2021 года. Ранее владелец авторынка в суде оспаривал стоимость выкупа. Изначально по оценке, проведённой по заказу администрации, предпринимателю установили выкупную стоимость имущества в 112 млн руб. По решению Арбитражного суда Пермского края она была увеличена до 157 млн руб.

Основное здание авторынка сначала планировали снести к апрелю 2022 года. Однако этого не произошло. Объект даже был выставлен на аукцион по аренде.

Правда, уже в мае на заседании комитета по инвестициям Пермской городской думы тогда замглавы Перми Елена Гонцова заявила:

«Мы рассматривали вариант сдачи в аренду. Но сейчас всё-таки принято для этой территории решение выполнить первоначальную цель, под которую выкупался объект».

Гонцова пояснила, что авторынок снесут, а на его месте появится «парковая и прогулочная зона».





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