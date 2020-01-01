Мария Сыропятова Авторынок на улице Островского в Перми перешёл в муниципальную собственность Мэрия завершила регистрацию земельного участка Поделиться Поделиться Твитнуть

Снос капстроя на ул. Островского, 93

Мария Сыропятова

Мэрия завершила регистрацию в собственность земельного участка и торгового комплекса авторынка на ул. Островского, 93. Это подтвердили «Новому компаньону» в администрации Перми.

В дальнейшем мэрия планирует демонтировать торговый комплекс авторынка, очистить участок и благоустроить территорию.

В 2019 году эту территорию планировалось использовать под сквер.

Напомним, что в 2019 году мэрия Перми начала процесс изъятия у частных собственников земельных участков и объектов в центре города. Среди них был и торговый комплекс авторынка на ул. Островского, а также рядом стоящее одноэтажное здание с тем же адресом (оно было снесено летом 2021 года).

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