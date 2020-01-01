Мария Сыропятова Рядом с авторынком в центре Перми начался снос капитального здания Строение с земельным участком было выкуплено мэрией за 38,7 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Снос капстроя на Островского, 93

Мария Сыропятова

Администрация Перми приступила к разбору одноэтажного здания на ул. Островского, 93. О его предстоящем сносе было объявлено в мае 2021 года. На освобождённом для муниципальных нужд участке построят боковой проезд, тротуар, наружное освещение, разобьют газон и высадят деревья.

Это здание первое капитальное строение, снесённое властями в районе авторынка на ул. Островского.

Напомним, в 2019 году мэрия объявила об изъятии здесь 63 земельных участков и построенных на них объектов, большинство из которых использовались под торговлю. Здание на ул. Островского, 93 было выкуплено одним из первых. Его стоимость вместе с землёй составила 38,7 млн руб.

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