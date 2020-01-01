Мария Сыропятова В Перми начался снос авторынка на ул. Островского Мэрия планирует на этом месте разбить сквер Поделиться Поделиться Твитнуть

снос авторынка

Мария Сыропятова

В Перми начали сносить павильоны на авторынке. Согласно данным 2ГИС, адрес объектов: ул.Островского, 93а. Уже демонтировано несколько павильонов вдоль стены торгового комплекса «Островский» (основное помещение авторынка). Оставшиеся павильоны освобождаются предпринимателями. ТК «Островский» пока работает.

Напомним, мэрия Перми изъяла и выкупила в муниципальную собственность участок земли и здание авторынка по ул.Островского, 93а. Проект стартовал в 2019 году как часть программы по изъятию в муниципальную собственность частной недвижимости в центральной части Перми. Большая часть из них использовалась под торговлю.

Собственник авторынка на ул. Островского в суде оспаривал стоимость выкупа. Изначально по оценке, проведённой по заказу администрации, предпринимателю установили выкупную стоимость имущества в 112 млн руб. По решению Арбитражного суда Пермского края она была увеличена до 157 млн. руб.

В ноябре 2021 года стало известно, что мэрия завершила регистрацию в собственность земельного участка и торгового комплекса авторынка на ул. Островского, 93. В декабре администрация Свердловского района выпустила распоряжение о принудительном сносе двух десятков павильонов, в основном расположенных вдоль ТК «Островский».

В 2019 году в администрации Перми, обосновывая необходимость изъятия недвижимости по ул.Островского, 93а в муниципальную собственность, заявляли о планах разбить на этом месте сквер.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.