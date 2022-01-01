Мария Сыропятова Авторынок на ул.Островского пытаются сдать в аренду за 6,1 млн рублей Ранее власти собирались снести все павильоны к апрелю 2022 года Поделиться Твитнуть

Мэрия Перми планирует сдать в аренду основное здание авторынка на ул.Островского, 93 за 6,1 млн руб. Срок действия договора — до конца 2022 года. Заявки принимаются до 19 мая 2022 года. Данные об этом появились на муниципальной торговой площадке.

Напомним, в декабре 2021 года мэрия Перми начала снос павильонов на авторынке. В планах администрации Перми было закончить работы в апреле 2022 года. Причины изменения решения пока неизвестны.

В аренду планируется сдать нежилое здание авторынка в 1,7 тыс кв.м. Выкуп здания с павильонами, земельным участком и убытками предпринимателей обошёлся мэрии Перми в 157 млн руб.

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