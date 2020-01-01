Мария Сыропятова Завершить снос пермского авторынка планируют в апреле Позднее власти собираются разбить на этом месте сквер Поделиться Поделиться Твитнуть

Снос авторынка

Мария Сыропятова

Мэрия Перми планирует завершить снос авторынка на ул. Островского в апреле 2022 года, сообщили в администрации города.

Работы по освобождению участка начались в декабре. Тем не менее основное здание авторынка (ТК «Островский») по-прежнему работает.

В администрации Перми пояснили, что снос здания не начат, поскольку объект не освобождён арендаторами прежнего собственника. Сейчас городские власти занимаются освобождением площадей.

При этом в мэрии отметили, что предпринимателям, торгующим на авторынке, придётся заплатить за пользование торговыми местами.

В администрации рассказали, что завершить очистку участка на ул. Островского, 93а планируется только в следующем месяце, так как необходимо соблюсти требования закона о заключении контракта на демонтаж объекта.

После сноса власти планируют разбить на этом месте сквер.

Напомним, что авторынок на ул. Островского попал в 2019 году в число объектов, подлежащих изъятию в муниципальную собственность. Собственник авторынка в суде оспорил стоимость выкупа. Изначально по оценке, проведённой по заказу администрации, предпринимателю установили выкупную стоимость имущества в 112 млн руб. По решению Арбитражного суда Пермского края она была увеличена до 157 млн руб.

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