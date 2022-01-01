Мария Сыропятова
В мэрии Перми приняли решение завершить снос авторынка на ул.Островского
Идут переговоры с предпринимателями об освобождении помещений
Основное здание авторынка Перми на ул.Островского, 93 будет снесено. О завершении работ по очистке участка сегодня, 18 мая , на заседании комитета по инвестициям Пермской городской думы рассказала замглавы Перми Елена Гонцова.
«Мы рассматривали вариант сдачи в аренду, — отметила Елена Гонцова. — Но сейчас все-таки принято для этой территории (решение) выполнить первоначальную цель, под которую выкупался объект».
Депутат Пермской городской думы Михаил Бесфамильный попросил уточнить, что будет на этом месте. «Парковая и прогулочная зона», — ответила Елена Гонцова.
В пресс-службе мэрии Перми уточнили, что сейчас ведутся переговоры с предпринимателями об освобождении помещений.
Напомним, что в декабре 2021 года был начат снос павильонов на авторынке. В планах администрации Перми было завершить работы в апреле 2022 года. Однако, затем был объявлены торги на аренду объекта.
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