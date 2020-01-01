Алексей Дёмкин официально вступил в должность главы Перми Инаугурация прошла в Пермском ТЮЗе Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском ТЮЗе прошла официальная церемония вступления в должность избранного главы города Перми Алексея Дёмкина.

Открыл заседание с официальным сообщением о результатах выборов спикер Пермской городской думы Дмитрий Малютин. Он официально объявил Алексея Дёмкина главой Перми.

Напомним, 23 марта на пленарном заседании Пермской городской думы Алексей Дёмкин был избран новым главой Перми. Депутаты заслушали программы двух кандидатов на должность главы города — Алексея Дёмкина и Эдуарда Хайруллина. Эти кандидаты ранее набрали наибольшее количество голосов членов конкурсной комиссии, в состав которой входят представители краевых властей, депутатского корпуса и общественности. После докладов депутаты задали свои вопросы обоим кандидатам. За кандидатуру Алексея Дёмкина проголосовало подавляющее большинство присутствовавших — 28 депутатов.



Мэра Перми поздравил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

В частности, глава региона подчеркнул:

— Это ответственная задача, серьёзная работа, труд, зачастую неблагодарный труд. У нас есть возможность, чтобы и краевая столица, и Пермский край развивались. Мы должны подготовиться к юбилею. Мы не должны останавливаться.

Уверен, что от того, как вы будете справляться с задачами, будет зависеть уровень жизни жителей.

Долго думали, что вам подарить. Метлу не стали дарить и лопату тоже.

В итоге губернатор преподнёс Алексею Дёмкину VR-очки как символ того, что существующие пока в виртуальном пространстве проекты развития Перми должны становиться реальностью.



Кроме того, главу города со сцены поздравили его первая учительница Валентина Астахова, отец, почётный гражданин Перми Николай Дёмкин, митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий, главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» и представитель Строгановского клуба Олег Третьяков.



В своём ответном слове глава Перми поблагодарил депутатов Пермской городской думы за доверие.

Алексей Дёмкин, глава Перми:

— Я чётко понимаю сколько нерешённых задач осталось, чего ждут от меня жители. Пермяки, прежде всего, ждут, чтобы за глобальными проектами не терялось внимание к их насущным проблемам. У нас есть все необходимые ресурсы, чтобы это обеспечить. У нас конструктивная власть: мы работаем в единой связке с краевой властью.

Сегодня начинается новый важный этап в моей жизни. Рассчитываю на поддержку каждого из вас и всех пермяков. Знаю, что не имею права вас подвести.

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