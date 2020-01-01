Евгения Пастуховажурналист
Алексей Дёмкин официально стал главой Перми
За него проголосовали 28 депутатов
На состоявшемся сегодня заседании Пермской городской думы депутаты выбрали главой Перми временно исполняющего эти полномочия с декабря 2020 года экс-депутата думы Алексея Дёмкина. За него проголосовали 28 человек.
За его конкурента, председателя совета директоров ПАО «Краснокамский завод металлических сеток» Эдуарда Хайруллина, отдали голоса трое депутатов.
Эдуард Хайруллин в своей программе предложил провести мониторинг налоговых льгот, цифровизировать процесс оказания услуг администрацией, пересмотреть KPI для должностных лиц, выстроить работу с инвесторами, в том числе в рамках ГЧП, поддерживать развитие малого и среднего бизнеса. По его мнению, предприниматели сегодня недостаточно знают о мерах поддержки, а инвесторы не воспринимают Пермь как перспективный рынок. Поэтому нужно проводить мероприятия по брендированию города, в том числе в целях развития туризма.
Алексей Дёмкин выделил несколько ключевых приоритетов. Одна из главных задач — найти золотую середину между развитием центра и районов города.
«Для того чтобы людям было комфортно жить, очень важны человеческие отношения, чувство добрососедства, взаимоуважения и единства городского пространства, — отметил Дёмкин. — Надо видеть позитивные практики других городов и делиться нашими лучшими наработками. Нам есть чем поделиться, достаточно упомянуть такой известный бренд Перми, как «Пермский марафон».
Ожидания жителей в части благоустройства он сформулировал тезисом «чисто, комфортно и безопасно»:
«В каждом районе и каждом микрорайоне должен быть свой, пусть небольшой, но сквер. И это не только зелёные насаждения, но безопасные детские площадки, лавочки, возможности для занятий физкультурой и спортом. Тогда эти скверы станут местами притяжения, что позволит сделать их не только местом отдыха, но и местом общения и установления добрососедских связей».
Ключевые направления в дорожной сфере — строительство ул. Крисанова и расширение ул. Плеханова. В сфере культуры — обеспечение их достойного содержания, а также масштабная реконструкция ДК молодёжи и ТЮЗа к юбилею города. Плюс реализация экологических проектов, цифровизация муниципальных услуг и городского хозяйства.
Отдельно он отметил, что важно соблюдать баланс нового и старого.
«Если город будет комфортным, это даст возможность легко перемещаться и получать удовольствие от эстетики мест, зданий, даст возможность общаться, заниматься спортом, — отметил Алексей Дёмкин. — В такой город неизбежно придут инвестиции и талантливые кадры. Моя основная задача — собрать такую команду, которая, заглядывая в будущее, будет строить комфортное настоящее».
Комментируя программы, депутаты отметили, что оба кандидата продемонстрировали достойный уровень владения городской проблематикой.
«Мы сегодня выбираем главу миллионного города на пять лет, — отметил председатель комитета по городскому хозяйству гордумы Александр Филиппов. — И та глубина и системность мышления, которая присуща обоим докладам, — достаточно серьёзная и показательная».
Но на стороне Алексея Дёмкина — опыт депутатской деятельности.
«Более 10 лет он представлял интересы конкретной территории, я и думаю, что это глубоко сидит внутри, — заключила депутат Ирина Горбунова. — Он точно будет помнить о том, что интересы жителей важнее всего. Депутатство — это очень хорошая школа, именно с этим опытом я связываю положительные надежды на то, что Алексей Николаевич будет достойно управлять городом».
Депутат Денис Ушаков отметил, что человек, который многого достиг в жизни и «готов не брать, а отдавать горожанам, достоин уважения».
«Я надеюсь, что Алексей Николаевич сможет привнести свои управленческие компетенции в администрацию. А в своей работе будет руководствоваться теми же принципами, которыми руководствовался в бизнесе и в думе», — согласился председатель думского комитета по экономическому развитию Арсен Болквадзе.
Алексей Дёмкин после избрания главой отметил, что вместе с депутатами действительно был пройден длинный путь. И благодаря предложению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина возглавить город в качестве врио у него появилась возможность глубже погрузиться в проблематику. Однако программа Эдуарда Хайруллина, по его словам, во многом перекликается с его предложениями и даже дополняет их. И потому он предложил ему встретиться и договориться о дальнейшем сотрудничестве.
Инаугурация нового главы намечена на 30 марта.
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