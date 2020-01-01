Евгения Пастухова журналист Алексей Дёмкин официально стал главой Перми За него проголосовали 28 депутатов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На состоявшемся сегодня заседании Пермской городской думы депутаты выбрали главой Перми временно исполняющего эти полномочия с декабря 2020 года экс-депутата думы Алексея Дёмкина. За него проголосовали 28 человек.

За его конкурента, председателя совета директоров ПАО «Краснокамский завод металлических сеток» Эдуарда Хайруллина, отдали голоса трое депутатов.

Эдуард Хайруллин в своей программе предложил провести мониторинг налоговых льгот, цифровизировать процесс оказания услуг администрацией, пересмотреть KPI для должностных лиц, выстроить работу с инвесторами, в том числе в рамках ГЧП, поддерживать развитие малого и среднего бизнеса. По его мнению, предприниматели сегодня недостаточно знают о мерах поддержки, а инвесторы не воспринимают Пермь как перспективный рынок. Поэтому нужно проводить мероприятия по брендированию города, в том числе в целях развития туризма.

Алексей Дёмкин выделил несколько ключевых приоритетов. Одна из главных задач — найти золотую середину между развитием центра и районов города.

«Для того чтобы людям было комфортно жить, очень важны человеческие отношения, чувство добрососедства, взаимоуважения и единства городского пространства, — отметил Дёмкин. — Надо видеть позитивные практики других городов и делиться нашими лучшими наработками. Нам есть чем поделиться, достаточно упомянуть такой известный бренд Перми, как «Пермский марафон».

Ожидания жителей в части благоустройства он сформулировал тезисом «чисто, комфортно и безопасно»:

«В каждом районе и каждом микрорайоне должен быть свой, пусть небольшой, но сквер. И это не только зелёные насаждения, но безопасные детские площадки, лавочки, возможности для занятий физкультурой и спортом. Тогда эти скверы станут местами притяжения, что позволит сделать их не только местом отдыха, но и местом общения и установления добрососедских связей».

Ключевые направления в дорожной сфере — строительство ул. Крисанова и расширение ул. Плеханова. В сфере культуры — обеспечение их достойного содержания, а также масштабная реконструкция ДК молодёжи и ТЮЗа к юбилею города. Плюс реализация экологических проектов, цифровизация муниципальных услуг и городского хозяйства.

Отдельно он отметил, что важно соблюдать баланс нового и старого.

«Если город будет комфортным, это даст возможность легко перемещаться и получать удовольствие от эстетики мест, зданий, даст возможность общаться, заниматься спортом, — отметил Алексей Дёмкин. — В такой город неизбежно придут инвестиции и талантливые кадры. Моя основная задача — собрать такую команду, которая, заглядывая в будущее, будет строить комфортное настоящее».

Комментируя программы, депутаты отметили, что оба кандидата продемонстрировали достойный уровень владения городской проблематикой.

«Мы сегодня выбираем главу миллионного города на пять лет, — отметил председатель комитета по городскому хозяйству гордумы Александр Филиппов. — И та глубина и системность мышления, которая присуща обоим докладам, — достаточно серьёзная и показательная».

Но на стороне Алексея Дёмкина — опыт депутатской деятельности.

«Более 10 лет он представлял интересы конкретной территории, я и думаю, что это глубоко сидит внутри, — заключила депутат Ирина Горбунова. — Он точно будет помнить о том, что интересы жителей важнее всего. Депутатство — это очень хорошая школа, именно с этим опытом я связываю положительные надежды на то, что Алексей Николаевич будет достойно управлять городом».



Депутат Денис Ушаков отметил, что человек, который многого достиг в жизни и «готов не брать, а отдавать горожанам, достоин уважения».

«Я надеюсь, что Алексей Николаевич сможет привнести свои управленческие компетенции в администрацию. А в своей работе будет руководствоваться теми же принципами, которыми руководствовался в бизнесе и в думе», — согласился председатель думского комитета по экономическому развитию Арсен Болквадзе.

Алексей Дёмкин после избрания главой отметил, что вместе с депутатами действительно был пройден длинный путь. И благодаря предложению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина возглавить город в качестве врио у него появилась возможность глубже погрузиться в проблематику. Однако программа Эдуарда Хайруллина, по его словам, во многом перекликается с его предложениями и даже дополняет их. И потому он предложил ему встретиться и договориться о дальнейшем сотрудничестве.

Инаугурация нового главы намечена на 30 марта.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.