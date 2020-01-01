Краевой суд окончательно признал законным лишение Юрия Уткина поста председателя гордумы Истец в третий раз не явился на собственный процесс Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский краевой суд 3 марта оставил без удовлетворение апелляционную жалобу экс-председателя гордумы Юрия Уткина. Тем самым его отстранение от должности признано законным.

При этом, как сообщает «Коммерсант-Прикамье», сам Уткин не присутствовал в суде.

Напомним, заседание по его жалобе трижды переносилось, в качестве аргумента сторона истца называла невозможность личного присутствия по медицинским причинам: сначала он находился на лечении в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии им. С. Г. Суханова, затем он находился под наблюдением специалистов городской поликлиники №4.

Напомним, в своей жалобе отстранённый от должности спикер Пермской городской думы пытался оспорить решение Ленинского районного суда Перми об отказе в рассмотрении его иска по восстановлению в прежней должности.

Ранее, 27 октября 2020 года, на пленарном заседании Пермской городской думы решением большинства депутатов Юрий Уткин был лишён поста председателя, с чем он не согласился, поэтому отказался подписывать документ в отведённый для этого десятидневный срок.

В итоге документ подписал первый заместитель председателя гордумы Дмитрий Малютин, который сейчас является врио председателя.

В ноябре Уткин обратился в Ленинский районный суд, но 2 декабря суд отказал ему в удовлетворении иска.

По регламенту, нового председателя думы должны утвердить депутаты на пленарном заседании. Причём это голосование должно пройти в очном формате, а в последние месяцы заседания проходят в режиме онлайн.

Сейчас Юрий Уткин фактически является рядовым депутатом думы.

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