«Моё поведение было недостойным»: депутат Госдумы сожалеет, что бил сотрудников ГАИ
Алексей Бурнашов также извинился перед всеми, кто стал очевидцем произошедшего
Депутат Госдумы Алексей Бурнашов разместил на своей странице в Facebook пост с извинениями за инцидент в Перми 8 июля.
«Я глубоко сожалею о произошедшей ситуации и хочу принести свои искренние извинения, в особенности, сотрудникам ГИБДД и всем, кто стал невольным очевидцем произошедшего», — написал депутат.
Бурнашов сообщил, что поддался эмоциям и произнёс недопустимые возмутительные высказывания.
«Я признаю, что моё поведение было недостойным, и прошу прощения у всех, кого задели мои слова.У каждого в жизни случаются неприятные ситуации и нужно уметь контролировать свои эмоции, не принося вреда окружающим», — заключил народный избранник.
Напомним, 8 июля автомобиль Алексея Бурнашова был остановлен в центре Перми экипажем ДПС. В дежурную часть УМВД города позвонил очевидец и сообщил, что водитель, которым, как позже выяснилось, был Бурнашов, нарушает правила дорожного движения и создаёт опасные ситуации на проезжей части.
После остановки Бурнашов отказался проходить медицинское освидетельствование, нецензурно выражался и набросился с кулаками на полицейских. Это происшествие было заснято на видеокамеру. На депутата надели наручники и доставили в районный отдел полиции.
На Алексея Бурнашова было составлено три административных протокола. Дополнительно сотрудники полиции подали рапорт, в котором зафиксировано, что Бурнашов напал на них при исполнении служебных обязанностей. Рапорт был передан в следственный комитет, который провёл проверку по этому факту. В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю отказались комментировать ситуацию.
Через неделю после инцидента комиссия Государственной думы по вопросам депутатской этики изучила видеоматериал в отношении Алексея Бурнашова и вынесла решение указать народному избраннику на недопустимость его поведения.
Комиссия предложила Бурнашову принести публичные извинения лицам, которым он адресовал некорректные оскорбительные выражения.
Добавим, что в мае Алексей Бурнашов участвовал в праймериз «Единой России», где определялось, кто от партии пойдёт на выборы в Госдуму по округу №59, и набрал всего 2,8 тыс. голосов. Это в 10 раз меньше, чем у победителя предварительного голосования — депутата Заксобрания и советника губернатора Романа Водянова (26,4 тыс. голосов).
В итоге действующий депутат от этого округа Алексей Бурнашов вообще отказался от участия в сентябрьских выборах в Государственную думу.
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