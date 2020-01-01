«Моё поведение было недостойным»: депутат Госдумы сожалеет, что бил сотрудников ГАИ Алексей Бурнашов также извинился перед всеми, кто стал очевидцем произошедшего Поделиться Поделиться Твитнуть

Алексей Бурнашов

Константин Долгановский

Депутат Госдумы Алексей Бурнашов разместил на своей странице в Facebook пост с извинениями за инцидент в Перми 8 июля.

«Я глубоко сожалею о произошедшей ситуации и хочу принести свои искренние извинения, в особенности, сотрудникам ГИБДД и всем, кто стал невольным очевидцем произошедшего», — написал депутат.

Бурнашов сообщил, что поддался эмоциям и произнёс недопустимые возмутительные высказывания.

«Я признаю, что моё поведение было недостойным, и прошу прощения у всех, кого задели мои слова.У каждого в жизни случаются неприятные ситуации и нужно уметь контролировать свои эмоции, не принося вреда окружающим», — заключил народный избранник.

Напомним, 8 июля автомобиль Алексея Бурнашова был остановлен в центре Перми экипажем ДПС. В дежурную часть УМВД города позвонил очевидец и сообщил, что водитель, которым, как позже выяснилось, был Бурнашов, нарушает правила дорожного движения и создаёт опасные ситуации на проезжей части.

После остановки Бурнашов отказался проходить медицинское освидетельствование, нецензурно выражался и набросился с кулаками на полицейских. Это происшествие было заснято на видеокамеру. На депутата надели наручники и доставили в районный отдел полиции.

На Алексея Бурнашова было составлено три административных протокола. Дополнительно сотрудники полиции подали рапорт, в котором зафиксировано, что Бурнашов напал на них при исполнении служебных обязанностей. Рапорт был передан в следственный комитет, который провёл проверку по этому факту. В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю отказались комментировать ситуацию.

Через неделю после инцидента комиссия Государственной думы по вопросам депутатской этики изучила видеоматериал в отношении Алексея Бурнашова и вынесла решение указать народному избраннику на недопустимость его поведения.

Комиссия предложила Бурнашову принести публичные извинения лицам, которым он адресовал некорректные оскорбительные выражения.

Добавим, что в мае Алексей Бурнашов участвовал в праймериз «Единой России», где определялось, кто от партии пойдёт на выборы в Госдуму по округу №59, и набрал всего 2,8 тыс. голосов. Это в 10 раз меньше, чем у победителя предварительного голосования — депутата Заксобрания и советника губернатора Романа Водянова (26,4 тыс. голосов).

В итоге действующий депутат от этого округа Алексей Бурнашов вообще отказался от участия в сентябрьских выборах в Государственную думу.









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