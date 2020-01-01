Игорь Шубин одержал победу в округе №58 на выборах в Госдуму Его коллега Алексей Бурнашов уступил депутату Заксобрания Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам предварительного голосования партии «Единая Россия» депутат Госдумы Игорь Шубин набрал больше всего голосов в округе №58, от которого был избран, — 11,9 тыс. Его конкурент и коллега по парламенту Игорь Сапко занял второе место с результатом 7,4 тыс. голосов. На третьем месте — Армен Бежанян (5 тыс. голосов).

В округе №59 победил депутат Заксобрания и советник губернатора Роман Водянов (26,4 тыс. голосов). Действующий депутат от округа Алексей Бурнашов набрал почти в 10 раз меньше голосов — 2,8 тыс.

В округе №60 предсказуемо победил депутат Госдумы от округа Дмитрий Скриванов (21,9 тыс. голосов), в округе №61 — депутат Заксобрания Ирина Ивенских (24,9 тыс. голосов).

Напомним, предварительное голосование проходило на портале «Госуслуги» с 24 по 30 мая. Окончательно списки кандидатов от партии будут утверждены на съезде 19 июня.





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