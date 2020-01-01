Анна Брюханова На депутата Госдумы Алексея Бурнашова составлено три административных протокола Также в СУ СКР подан рапорт о нападении депутата на сотрудников полиции Поделиться Поделиться Твитнуть

Алексей Бурнашов

Константин Долгановский

В отношении депутата Госдумы Алексея Бурнашова составлено три административных протокола, об этом сообщает издание «Новости Перми» со ссылкой на собственный источник.

Первый протокол составлен за отказ депутата пройти алкотест после остановки его автомобиля сотрудниками ДПС, второй — за уклонение от медицинского освидетельствования, третий — по факту отстранения Бурнашова от управления транспортным средством.

Дополнительно сотрудники полиции подали рапорт, в котором зафиксировано, что депутат напал на них при исполнении служебных обязанностей. По данным издания, рапорт передан в следственный комитет, который начал проверку по этому факту. В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю отказались комментировать ситуацию.

Напомним, 8 июля депутат Госдумы Алексей Бурнашов был задержан в районе Коммунального моста в краевом центре.

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