Комиссия Госдумы предложила Алексею Бурнашову извиниться перед полицейскими Факт нарушения правил депутатской этики был установлен Поделиться Поделиться Твитнуть

Алексей Гущин

Комиссия Государственной думы по вопросам депутатской этики изучила видеоматериал в отношении депутата от Пермского края Алексея Бурнашова и вынесла решение указать народному избраннику на недопустимость его поведения. Об этом сообщает «Дума-ТВ».

Комиссия также предложила Бурнашову принести публичные извинения лицам, которым он адресовал некорректные оскорбительные выражения.

Напомним, 8 июля автомобиль депутата Госдумы Алексея Бурнашова был остановлен в центре Перми экипажем ДПС. По одной из версий, в дежурную часть УМВД города будто бы позвонил водитель и сообщил, что один из участников движения за рулём, которым, как позже выяснилось, был Бурнашов, нарушает правила дорожного движения и создаёт опасные ситуации на проезжей части.

После остановки Бурнашов отказался проходить медицинское освидетельствование, нецензурно выражался и набросился с кулаками на одного из полицейских. На депутата надели наручники и доставили в районный отдел полиции.





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