В отношении депутата Госдумы Алексея Бурнашова может быть возбуждено уголовное дело Инцидентом с политиком занялись в СКР Поделиться Поделиться Твитнуть

Алексей Бурнашов

Игорь Катаев

Конфликтом депутата Госдумы Алексея Бурнашова с полицией занялся отдел по расследованию особо важных уголовных дел СУ СКР по Пермскому краю. Следователи проводят проверку. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

В следственном комитете депутата опросили. Также следователи провели выемку видеозаписей, которые сделали сотрудники МВД, и опросили полицейских. В СКР выявляется наличие в действиях Алексея Бурнашова признаков преступлений, предусмотренных ст. 318 и ст. 319 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, оскорбление представителя власти).

Если действия депутата будут квалифицированы именно так, то решение о возбуждении уголовного дела должен принять председатель СКР. Кроме того, согласие на преследование Бурнашова должны дать другие депутаты Госдумы после представления генпрокурора.

Напомним, 8 июля автомобиль депутата Госдумы Алексея Бурнашова был остановлен в центре Перми экипажем ДПС. По одной из версий, в дежурную часть УМВД Перми будто бы позвонил водитель и сообщил, что один из участников движения за рулём, которым, как позже выяснилось, был Бурнашов, нарушает правила дорожного движения и создаёт опасные ситуации на проезжей части.

После остановки Бурнашов отказался проходить медицинское освидетельствование, нецензурно выражался и набросился с кулаками на одного из полицейских. На депутата надели наручники и доставили в районный отдел полиции.

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