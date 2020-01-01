Елена Синица Губернатор Прикамья прокомментировал планы по застройке Центрального рынка Уже есть инвесторы, которые заинтересовались проектом Поделиться Поделиться Твитнуть

Центральный рынок

Константин Долгановский

В рамках пресс-конференции губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал о проекте комплексной застройки территории Центрального рынка.

«Мы считаем, что эту территорию было бы логично перетрансформировать. Частично использовать для строительства жилья, где-то под рекреацию. Ну и конечно оставлять торговые пространства, потому что люди привыкли покупать там продукты. Но нам бы хотелось, чтобы там был не «ширпотрёб», а качественная фермерская еда», — сказал Махонин.





Он также добавил, что власти продолжат вести переговоры с собственниками Центрального рынка, чтобы они выходили на инвесторов. По словам губернатора, инвесторы интересуются этими проектами.





«В рамках доступных нам законных мер, мы будем мотивировать их, чтобы эта территория превращалась в современный квартал, где люди могут жить, гулять, проводить время, покупать продукты», — добавил он.

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