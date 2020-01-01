Елена Синица В 2022 году планируется завершить строительство первой очереди пермского зоопарка Сейчас стройку контролирует глава АО «РЖДстрой» Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В рамках пресс-конференции 24 декабря, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал, как продвигается строительство нового пермского зоопарка.

«Мы действительно близки к тому, чтобы в следующем году завершить строительство первой очереди зоопарка. Мы намеренно не стали расторгать договорные отношения с подрядчиком. Надо было провести экспертизу, понять, что построено, а что нет, за что нужно было заплатить, за что взыскать штрафы. Это процесс долгий. Сейчас глава АО «РЖДстрой» лично контролирует стройку и подрядчиков», — сказал Дмитрий Махонин.





Напомним, ранее сообщалось, что пермский зоопарк должен переехать на Нагорный до июня 2022 года.

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