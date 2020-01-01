Дмитрий Махонин: Я хочу сам вникать во все стройки
Губернатор не может найти достойную кандидатуру на пост вице-премьера по инфраструктурным вопросам
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин взял на себя функции зампредседателя правительства Пермского края по вопросам инфраструктуры. Об этом он заявил на встрече с главными редакторами СМИ.
Пост вице-премьера «по стройкам» до 19 июля 2021 года занимал уволившийся по собственному желанию Григорий Невоструев. С тех пор должность вакантна.
«Я не вижу пока такого специалиста, я боюсь ошибиться, — прокомментировал ситуацию глава региона. — Я хочу сам этим заниматься, сам вникать во все стройки, во все детали, тогда мне будет проще принимать управленческие решения».
Дмитрий Махонин также высказался о работе глав минтранса и минстроя. Работу Андрея Алякринского он похвалил, а Андрею Колмогорову «ещё есть куда стремиться, но прогресс тоже имеет место быть».
«У меня нет претензий по новым стройкам, — добавил губернатор, — у нас проблема с теми стройками, которые строятся десятилетиями».
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