Дмитрий Махонин: Я хочу сам вникать во все стройки Губернатор не может найти достойную кандидатуру на пост вице-премьера по инфраструктурным вопросам Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Махонин

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин взял на себя функции зампредседателя правительства Пермского края по вопросам инфраструктуры. Об этом он заявил на встрече с главными редакторами СМИ.

Пост вице-премьера «по стройкам» до 19 июля 2021 года занимал уволившийся по собственному желанию Григорий Невоструев. С тех пор должность вакантна.

«Я не вижу пока такого специалиста, я боюсь ошибиться, — прокомментировал ситуацию глава региона. — Я хочу сам этим заниматься, сам вникать во все стройки, во все детали, тогда мне будет проще принимать управленческие решения».

Дмитрий Махонин также высказался о работе глав минтранса и минстроя. Работу Андрея Алякринского он похвалил, а Андрею Колмогорову «ещё есть куда стремиться, но прогресс тоже имеет место быть».

«У меня нет претензий по новым стройкам, — добавил губернатор, — у нас проблема с теми стройками, которые строятся десятилетиями».

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