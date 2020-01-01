Григорий Невоструев уволился из краевого правительства
Вице-премьер курировал строительную сферу
Как стало известно «Новому компаньону», вице-премьер правительства Пермского края по вопросам инфраструктуры Григорий Невоструев оставил должность. Вчера был его последний рабочий день. По данным источника, ему поступило предложение о работе за пределами края.
Напомним, Григорий Невоструев был назначен вице-премьером правительства Прикамья в августе 2020 года.
До 2019 года он занимал аналогичную должность в Уфе: работал первым заместителем председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре, возглавлял ООО «Территория-Иннополис» и НКО «Фонд развития жилищного строительства» Башкортостана.
До переезда в край Невоструев был директором московской строительной компании.
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