Григорий Невоструев уволился из краевого правительства Вице-премьер курировал строительную сферу Поделиться Поделиться Твитнуть

Григорий Невоструев

Константин Долгановский

Как стало известно «Новому компаньону», вице-премьер правительства Пермского края по вопросам инфраструктуры Григорий Невоструев оставил должность. Вчера был его последний рабочий день. По данным источника, ему поступило предложение о работе за пределами края.

Напомним, Григорий Невоструев был назначен вице-премьером правительства Прикамья в августе 2020 года.

До 2019 года он занимал аналогичную должность в Уфе: работал первым заместителем председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре, возглавлял ООО «Территория-Иннополис» и НКО «Фонд развития жилищного строительства» Башкортостана.

До переезда в край Невоструев был директором московской строительной компании.

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