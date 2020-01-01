Елена Синица В ближайшее время в Прикамье новые «антиковидные» меры для общепита вводить не планируется Действующие ограничения продолжат действовать Поделиться Поделиться Твитнуть

В ближайшее время новые «антиковидные» меры в отношении общепита вводить не планируется. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время пресс-конференции 24 декабря.

«В ближайшее время новых ограничительных мер в отношении общепита не будет. Рестораторы приходили к нам на оперштаб, сообщали, что сотрудники вакцинируются. Но ничего положительного за это время не произошло. Это ответственность каждого человека. Мы видим сейчас, что заболеваемость снижается. Но снимать те ограничения, которые есть, мы не планируем», — пояснил Махонин.





Напомним, сейчас заведения общепита можно посетить только при наличии сертификата о вакцинации от коронавируса или QR-кода, подтверждающего факт иммунизации от COVID-19 или перенесённого заболевания.





Также сохраняется ограничение на деятельность организаций сферы общественного питания в период с 23:00 до 06:00 (не распространяется на услуги по доставке и самовывозу, а также работу кафе в аэровокзальных комплексах и зданиях железнодорожных вокзалов).

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