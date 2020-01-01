Территорию трамвайного депо на Разгуляе в ближайшее время выставят на торги Здесь появится гастрономический рынок Поделиться Поделиться Твитнуть

Трамвайное депо

Сергей Копышко

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал о планах освоения территории бывшего трамвайного депо на Разгуляе в Перми.

«В ближайшее время планируем выставить на торги этот объект», — заявил Махонин. Подрядчик сможет арендовать участок по цене 1 руб. за 1 кв. м, в результате город получит красивое здание.

«На месте бывшего трамвайного депо на Разгуляе я вижу рынок еды. Чтобы там можно было нам встретиться и выпить шампанского (смеётся. — Ред.)», — сказал глава региона.

Напомним, весной 2021 года было объявлено о планах разместить на месте трамвайного депо на Разгуляе аналог Даниловского рынка в Москве с торговлей продуктами питания, фуд-кортом и ярмарками.

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