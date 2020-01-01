Сергей Данилов Трамвайное депо в Разгуляе может стать продолжением культурного кластера «Завод Шпагина» Поделиться Поделиться Твитнуть

Трамвайное депо

Сергей Копышко

Региональные и городские власти рассматривают возможность освобождения трамвайного депо в Разгуляе с переносом располагающегося там сейчас ремонтного цеха в другое место. Освободившееся пространство может стать продолжением культурного кластера «Завод Шпагина», сообщает «Коммерсант-Прикамье».

По данным источников издания, освободившееся пространство депо администрация Перми предлагает организовать наподобие Даниловского рынка в Москве — с торговлей продуктами, с фуд-кортом и ярмарками.

«В настоящее время рассматривается вопрос переноса цеха на более подходящую площадку, а также обсуждаются варианты дальнейшего использования здания», — подтвердили изданию в пресс-службе администрации города. Также в пресс-службе уточнили, что трамвайное депо на ул. Пермской, 1 принадлежит МУП «ПГЭТ», там находится ремонтно-восстановительный участок. Площадь здания составляет 3,5 тыс. кв. м, земельного участка под ним — 7,1 тыс. кв. м. В цехе ремонтируются и изготавливаются узлы и агрегаты, необходимые для текущих и капитальных ремонтов трамваев, осуществляются все виды металлообработки для нужд предприятия, ремонт и изготовление катушек трансформаторов для обогрева стрелочных переводов.

По данным «Коммерсанта», проект переноса ремонтного цеха из Разгуляя уже получил предварительное одобрение правительства.

Как информирует издание, в краевых и городских структурах обсуждаются варианты переноса цеха ремонта МУП «Перм­горэлектротранс» из Разгуляя на другое место. Среди возможных вариантов — размещение цеха в депо «Красный Октябрь» на ул. Трамвайной, 3 либо строительство нового в Индустриальном районе Перми. Перенос ремонтного цеха на «Красный Октябрь» обойдётся примерно в 120 млн руб., тогда как строительство нового ремонтного комплекса будет стоить значительно дороже. Для размещения ремонтного цеха на территории существующего депо необходимо будет возвести здание, а при строительстве нового комплекса муниципалитету понадобится крупный участок в 6 га, который можно найти только в отдалённых территориях города.

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