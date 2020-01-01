Елена Синица
Дмитрий Махонин: «Нового министра культуры Прикамья назначат в следующем году»
По словам губернатора, пока вопрос смены главы ведомства открыт
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Вопрос о том, кто сменит Вячеслава Торчинского на посту министра культуры, пока открыт. Об этом на пресс-конференции 24 декабря сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.
По словам губернатора, решение будет принято в следующем году.
«Иногда радуюсь за Торчинского — столько людей за него беспокоится. Найдёт он себе место, не самый плохой специалист в Пермском крае, — сказал губернатор. — При всем уважении к руководителям галереи, это специалисты в области культуры, они не хозяйственники, а нужно следить за строительством здания и перевозить экспозицию. Им нужно помогать, потому что они сами говорят, что не понимают, как это делать».
Напомним, 22 ноября стало известно, что глава минкульта Пермского края Вячеслав Торчинский покинет пост и возглавит строительство нового здания Пермской художественной галереи.
Позднее сообщалось, что Торчинский будет назначен директором галереи, а Юлия Тавризян перейдёт на должность заместителя руководителя.
Затем, 29 ноября, Вячеслав Торчинский был представлен коллективу Пермской галереи как «вероятный руководитель».
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